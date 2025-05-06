«Голодні ігри» у всесвіті Стівена Кінга: перші кадри антиутопії «Довга хода», яку Голлівуд намагався зняти 40 років

Перші кадри антиутопії «Довга хода» / Vanity Fair

Френсіс Лоуренс, відомий режисурою «Голодних ігор», знову повертається до антиутопії та ігор на виживання — на цей раз з екранізацією роману Стівена Кінга «Довга хода».

В центрі історії — антиутопічна Америка, де головною розвагою слугує захід під назвою «Довга хода» за участі 100 хлопців-підлітків. Учасники мають безперервно йти вздовж маршруту №1, і якщо вони тричі отримають попередження про занадто повільну ходу, то будуть розстріляні. Той, хто виживе і дійде до фінішу, отримає велику суму грошей і «приз» на свій вибір.

Кінг видав роман у далекому 1963 році під псевдонімом Річард Бахман, і з того часу Голлівуд неодноразово намагався екранізувати історію. У 1988 році пропозицію отримав режисер Джордж А. Ромеро, а згодом, у 2007-му, права на екранізацію перейшли до Френка Дарабонта — як бачимо, вдалою була лише остання спроба, з Френсісом Лоуренсом, який, окрім «Голодних ігор», відзначився роботою над постапокаліптичним фільмом жахів «Я — легенда» та трилером «Константин: Володар темряви».

Головні ролі у стрічці взяли на себе Чарлі Пламмер, Девід Джонссон, Купер Гоффман, Бен Ван, Джуді Грір, Марк Гемілл, Гарретт Верінг та Роман Гріффін Девіс.

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Перші зображення, опубліковані сайтом Vanity Fair, дають уявлення про напруженість фільму і явно сигналізують — в цьому антиутопічному світі немає нічого гламурного. Навіть хмарне небо, здається, віддзеркалює страждання головних героїв під час невпинної ходьби й наглядом невблаганних солдатів. Більше інформації чекаємо від першого трейлеру, який судячи з усього не забариться.

Нагадаємо, що Лоуренс паралельно працює над приквелом до «Голодних ігор», присвяченого історії Геймітча — наставника Катніс Евердін і переможця ювілейних 50-х змагань у Панемі. Головну роль взяв на себе Джозеф Зада (раніше зрілого персонажа зіграв Вуді Гаррельсон), тоді як його дівчину Ленор Дав зіграє Вітні Пік. Фільм, який отримав приставку «Схід сонця на жнива» згідно з новою книгою Сюзанни Коллінз, перенесе історію на 24 роки назад і розкаже про шлях Геймітча до перемоги в іграх, які просувають в анонсах як «найсмертоносніші», оскільки вони беруть «подвійну данину» з округів (в змаганнях візьмуть участь 48 хлопців і дівчат), і такі, що розгортатимуться на тлі «трагічної любовної історії».