Дрони Amazon за перший місяць роботи доставили... лише 7 замовлень

Колектив підрозділу Prime Air сильно постраждав від нещодавніх масових звільнень в Amazon, а “роботизовані працівники” доставили менше десятка замовлень у перші тижні роботи.

Після майже десяти років роботи над програмою, у грудні 2022 року Amazon нарешті оголосив, що безпілотники починають доставляти замовлення: в Локфорд, Каліфорнія, та Коледж-Стейшн, Техас. Однак послугою у перші кілька тижнів після запуску скористалися лише 7 домогосподарств — згідно з The Information: два в Каліфорнії та п’ять у Техасі.

Попри заяви Amazon про успішну сертифікацію від Федеральної авіаційної адміністрації (FAA), регулятор заборонив дронам літати над дорогами чи людьми без спеціального дозволу, який необхідно отримувати для кожного конкретного випадку.

Курс POWER BI Приборкайте Power BI і прогнозуйте майбутнє своєї компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Один із планів, який погодила FAA, полягав у тому, щоб співробітники Amazon мали самостійно перевіряти — чи навколишніми дорогами не проїжджають автомобілі — перш ніж дрони залишать депо у Локфорді. Вантажний пункт знаходиться у промисловому кварталі, тож безпілотники мають пролетіти принаймні над однією дорогою, перш ніж дістатися якогось з будинків.

У порівнянні з іншими безпілотниками (тими, якими керує Wing, а також Flytrex і Zipline, партнери Walmart) роботизовані кур’єри Amazon важать близько 36 кг. Журналісти припускають, що саме завелика вага дронів викликала занепокоєння у FAA, оскільки конкуренти отримали дозволи без проблем. Wing на сьогодні здійснив понад 300 000 постачань.

Ще один аспект, який не сприяє популярності Amazon — це те, що у клієнтів обов’язково має бути задній двір у домі, де дрони залишатимуть пакунки (тож мешканців квартир одразу прибирають з цільової аудиторії). Літальний апарат до того ж може перевозити лише коробку певного розміру вагою до 2 кг, і скидає пакунки з висоти 3,5 метри — що також обмежує перелік продуктів, доступних для транспортування.

“Ми приймаємо ретельну оцінку нашої діяльності від FAA; регулятори відіграють важливу роль, адже мають гарантувати, що компанії, які займаються дронами, дотримуються стандартів дизайну, конструкції та експлуатації”, — сказала The Information речниця Amazon Марія Боскетті.

Боскетті додала, що звільнення, які майже в половину скоротили команди як у Техасі, так і в Каліфорнії не вплинули на плани з доставлення.

Джерело: Engadget