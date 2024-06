Другий сезон «The Last of Us» отримає всього 7 епізодів, однак третій — буде «значно більшим»

Другий сезон «The Last of Us» буде коротшим за попередній, однак є й хороші новини — ймовірно, ми отримаємо третій та четвертий.

Шоуранер «The Last of Us» Крейг Мезін у коментарі Deadline зазначив, що оповідь потребуватиме більше часу, оскільки творці йдуть «цікавими шляхами», і натякнув на потенційний четвертий сезон.

«Не думаємо, що ми зможемо розповісти історію навіть протягом двох сезонів. Третій сезон буде значно більшим і, можливо, знадобиться четвертий».

Другий сезон серіалу слідуватиме за сюжетною лінією гри The Last of Us Part 2 та більш дорослою Еллі (Белла Рамзі) після травматичних подій в лікарні за участю Джоела (Педро Паскаль). Акторський склад продовження поповниться Кейтлін Дівер у ролі Еббі, а також Ізабеллою Мерсед та Янгом Мазіно, які гратимуть Діну та Джессі.

HBO також оголосила про нову команду режисерів, яка приєдналася до другого сезону «Останніх з нас» — на чолі з Марком Майлодом, який працював над «‎Спадкоємцями» та «‎Грою престолів». Крейг Мезін та Ніл Дракман, як і раніше, шоуранери та виконавчі продюсери шоу.

Знімання другого сезону серіалу The Last of Us наразі тривають у Канаді, а на прем’єру очікуємо десь у 2025 році (тоді ж має вийти версія гри The Last of Us 2 для ПК).

Дебютний сезон шоу, заснований на подіях гри The Last of Us, випущеній для PS3 у 2013 році, складався з 9 епізодів, які під час трансляцій невпинно били рекорди з переглядів. Згодом «Останні з нас» досяг звання серіалу, який переглядали найбільше на HBO за весь час, та номінували на 24 премії «Еммі» (зрештою серіал отримав 8 трофеїв). Про те, що шоу подовжено, оголосили за два тижні після виходу останньої серії першого у березні торік.