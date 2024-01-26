Серіал «‎Останні з нас» отримав нову команду режисерів — на чолі з Марком Майлодом, який працював над «‎Спадкоємцями» та «‎Грою престолів»

Майлод отримав премію «Еммі» за режисуру «Спадкоємців» і нині працюватиме над другим сезоном «Останніх з нас» — у компанії з трьома іншими новими режисерами, Ніною Лопес-Коррадо («Перрі Мейсон»), Стівеном Вільямсом («Хранителі») та Кейт Геррон («Локі»), згідно з інформацією сайту Deadline.
Режисер суперечливого третього епізоду серіалу «Останні з нас» (під назвою «Long, Long Time», який був присвячений стосункам виживальника Білла з його партнером Фредом) Пітер Гоар повернеться до роботи.
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Крейг Мезін та Ніл Дракман, як і раніше, шоураннери та виконавчі продюсери шоу, які візьмуть на себе й режисерські обов’язки. Невідомо, хто з семи режисерів зніматиме кілька епізодів — попередній сезон складався з дев’яти випусків.
Марк Майлод отримав премію «Еммі» за режисуру третього епізоду четвертого сезону «Спадкоємців» під назвою «Весілля Коннора», і загалом у сезоні зняв чотири епізоди, включно з дебютним та фінальним. Його режисерські роботи також включають «Гру престолів» і «Антураж» від HBO та «Безсоромних» від Showtime.
Стівен Вільямс був номінований на режисерську премію «Еммі» за «Вартових» HBO, а його режисерське резюме також включає «Край “Дикий Захід”» HBO, «Рей Донован» Showtime і «Загублені» ABC.
Ніна Лопес-Коррадо зняла кілька епізодів «Перрі Мейсона» та «Неймовірних» на HBO. У її списку також є серіал ABC «Мільйон дрібниць», у якому вона працювала режисером-продюсером.
Кейт Геррон тим часом була виконавчим продюсером і режисером фільму «Локі» Disney+, а також режисувала «Сексуальну освіту» на Netflix.
Перший сезон «Останніх з нас» отримав 24 номінації на премію «Еммі», вигравши 8 трофеїв. Виробництво другого сезону планується розпочати наступного місяця у Ванкувері.
Продовження адаптуватиме другу гру серії The Last of Us Part 2, а дія розгортатиметься після травматичних подій у лікарні Санта-Барбари. Тут також з’явиться персонаж Еббі, яку зіграє Кейтлін Дівер («Освіта», «Ніхто тебе не врятує»).