Серіал «‎Останні з нас» отримав нову команду режисерів — на чолі з Марком Майлодом, який працював над «‎Спадкоємцями» та «‎Грою престолів»

Майлод отримав премію «‎Еммі» за режисуру «Спадкоємців‎» і нині працюватиме над другим сезоном «‎Останніх з нас» — у компанії з трьома іншими новими режисерами, Ніною Лопес-Коррадо («‎Перрі Мейсон»), Стівеном Вільямсом («Хранителі‎») та Кейт Геррон («‎Локі»), згідно з інформацією сайту Deadline.

Режисер суперечливого третього епізоду серіалу «Останні з нас‎» (під назвою «Long, Long Time», який був присвячений стосункам виживальника Білла з його партнером Фредом) Пітер Гоар повернеться до роботи.

Крейг Мезін та Ніл Дракман, як і раніше, шоураннери та виконавчі продюсери шоу, які візьмуть на себе й режисерські обов’язки. Невідомо, хто з семи режисерів зніматиме кілька епізодів — попередній сезон складався з дев’яти випусків.

Марк Майлод отримав премію «‎Еммі» за режисуру третього епізоду четвертого сезону «‎Спадкоємців» під назвою «‎Весілля Коннора», і загалом у сезоні зняв чотири епізоди, включно з дебютним та фінальним. Його режисерські роботи також включають «Гру престолів‎» і «‎Антураж» від HBO та «Безсоромних‎» від Showtime.

Стівен Вільямс був номінований на режисерську премію «Еммі» за «Вартових» HBO, а його режисерське резюме також включає «‎Край “Дикий Захід”» HBO, «‎Рей Донован» Showtime і «‎Загублені» ABC.

Ніна Лопес-Коррадо зняла кілька епізодів «Перрі Мейсона» та «Неймовірних» на HBO. У її списку також є серіал ABC «Мільйон дрібниць‎», у якому вона працювала режисером-продюсером.

Вечірній курс Fullstack Web Development. Курс з гнучким графіком, який навчить працювати як з фронтендом, так і з бекендом сайта. Ознайомитись з курсом

Кейт Геррон тим часом була виконавчим продюсером і режисером фільму «Локі» Disney+, а також режисувала «Сексуальну освіту» на Netflix.

Перший сезон «Останніх з нас» отримав 24 номінації на премію «Еммі», вигравши 8 трофеїв. Виробництво другого сезону планується розпочати наступного місяця у Ванкувері.

Продовження адаптуватиме другу гру серії The Last of Us Part 2, а дія розгортатиметься після травматичних подій у лікарні Санта-Барбари. Тут також з’явиться персонаж Еббі, яку зіграє Кейтлін Дівер («Освіта‎», «Ніхто тебе не врятує»).