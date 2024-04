Ізабела Мерсед грала в обидві частини The Last of Us усі вихідні, аби відзначитись на кастингу в серіал HBO

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Мерсед грає Діну у другому сезоні «Останніх з нас» — новий любовний інтерес Еллі.

В інтерв’ю Flaunt (через Games Radar) акторка розповіла, що була «великою прихильницею» першого сезону постапокаліптичного серіалу і дуже хотіла потрапити у другий. Дівчині порадили переглянути катсцени, аби краще зрозуміти персонажа — натомість вона просто грала у The Last of Us та The Last of Us Part 2 усі вихідні. До цього Мерсед майже нічого не знала про персонажа.

«Мабуть, я могла б просто зайти на YouTube і подивитися сцени з гри, — пояснює вона. «Але це зовсім інше. Рада, що зіграла, тому що тепер на знімальному майданчику вона виглядає так само як в грі. Я наче з нею знайома».

Ізабела також каже, що часто отримувала корисні поради від Белли Рамзі, яка продовжує грати Еллі у другому сезоні.

Мерсед — не єдиний новачок, представлений у продовженні «Останніх з нас». Кейтлін Дівер зіграє Еббі, а Янг Мазіно постане в ролі Джессі. Педро Паскаль так само повернеться в образі Джоела (але, ймовірно ненадовго, зважаючи на сюжет гри). Водночас другий сезон може радикально відрізнятися від оригінальної історії, тож краще зачекаємо продовження екранізації. Раніше в HBO спростували чутки, що Паскаль завершив роботу у серіалі.

HBO також оголосила про нову команду режисерів, яка приєдналася до другого сезону «Останніх з нас» — на чолі з Марком Майлодом, який працював над «‎Спадкоємцями» та «‎Грою престолів». Крейг Мезін та Ніл Дракман, як і раніше, шоураннери та виконавчі продюсери шоу.

Знімання другого сезону серіалу The Last of Us наразі тривають у Канаді, а на прем’єру очікуємо десь у 2025 році.

Дебютний сезон шоу, заснований на подіях гри The Last of Us, випущеній для PS3 у 2013 році, складався з 9 епізодів, які під час трансляцій невпинно били рекорди з переглядів. Згодом «Останні з нас» досяг звання серіалу, який переглядали найбільше на HBO за весь час, та номінували на 24 премії «Еммі» (зрештою серіал отримав 8 трофеїв). Про те, що шоу подовжено, оголосили за два тижні після виходу останньої серії першого у березні. А вже у серпні співавтори анонсували аж 4 сезони для постапокаліптичного шоу.

