Фінал The Last of Us дивилися 8,2 млн. глядачів, незважаючи на трансляцію «Оскара». У Variety порівняли статистику серіалу з «Домом дракона»

Перший сезон серіалу The Last of Us завершився черговим тріумфом. Фінальна серія зібрала аудиторію 8,2 млн, побивши власний рекорд. Це значне досягнення з огляду на те, що фінальний епізод йшов під час трансляції церемонії вручення «Оскара». Вказана кількість глядачів враховує дані Nielsen та власну статистику Discovery. До неї входять дані кабельного каналу HBO та стримінгу HBO Max.

За статистикою Warner Bros, перші шість епізодів серіалу в середньому подивилися по 30,4 млн глядачів за увесь період, при цьому перший епізод наближається до 40 млн переглядів. У Європі та Латинській Америці The Last of Us стало найпопулярнішим шоу в історії HBO Max.

Вже не вперше серіал перевершує сам себе. Епізод 4 під назвою «Будь ласка, тримайся за мою руку» зібрав 7,5 млн глядачів під час трансляції одночасно з «Греммі», що на той час стало рекордом з перегляду серії. Під час дебюту The Last of Us серіал поступився «Дому дракона» і став другою за популярністю прем’єрою HBO за понад десятиліття з 4,7 млн ​​глядачів. Епізод 2 зазнав найбільшого приросту (до 5,7 млн), зареєстрованого на HBO між першим і другим епізодом серіалів. Згодом шоу зібрало 6,4 млн на перегляд третьої серії.

У понеділок Warner Bros також опублікувала нові дані про перегляди серій з 5 по 7. Епізод 5 переглянули 11,6 млн людей – проте це не рекорд, а кількість переглядів за дві доби. Оскільки запланований показ серії в неділю ввечері мав збігтися з «Суперкубком», HBO вирішив випустити її на HBO Max на два дні раніше. Таким чином число вказує на кількість переглядів за всі вихідні, з 10 по 12 лютого, а не за один вечір. Епізоди 6 і 7 подивилися 7,8 і 7,7 млн ​​осіб відповідно.

Найбільш порівнянним серіалом із залучення глядацької аудиторії був перший сезон «Дома дракона», який вийшов в ефір у 2022 році. І хоча The Last of Us поки не вдалося перевершити «Дім дракона», його перший сезон зібрав у середньому 29 млн глядачів на серію, що вказує на більший довготривалий приріст The Last of Us.

Таким чином, кількість переглядів The Last of Us зросла на 75% протягом трансляції першого сезону. Для порівняння, першу серію «Дома дракона» переглянули 9,99 млн осіб, 10,2 млн подивилися на прем’єрі другу серію та 9,3 – фінал (Discovery не публікував точних даних про аудиторію серій з 3 по 9). Це свідчить про зниження на 6,9%. Але аудиторія фіналу «Будинку дракона», безумовно, постраждала через те, що епізод просочився до мережі за два дні до ефіру.

Слід також відзначити, що «Дім дракона» мав перевагу як приквел до «Гри престолів», найбільшого хіта HBO всіх часів, а The Last of Us – перша екранізація початкового матеріалу. «Дім дракона» також ніколи не транслювався одночасно з великими церемоніями нагородження.

З’явилося вже досить багато матеріалів про подальшу долю серіалу The Last of Us, включаючи інтерв’ю Ніла Дракманна, дані від акторів та нещодавно опубліковане спільне інтерв’ю режисерів шоу, Дракманна та Мейзіна:

Джерела: Variety