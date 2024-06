Гру The Last of Us 2 готують для ПК — старт притримають до другого сезону серіалу

Друга The Last of Us вийде на ПК, згідно з надійним джерелом витоків. Інформатор Billbil-kun з довгим переліком точних новин про PlayStation, повідомив, що ПК-версія The Last of Us 2 від Naughty Dog фактично завершена, але її буде відкладено до виходу другого сезону серіалу HBO у 2025 році.

У червні 2020 року The Last of Us 2 вперше з’явилася PlayStation 4, а потім була перевипущена для PlayStation 5 у січні 2024 року. ПК-версія The Last of Us 2 нікого не здивує, оскільки перша гра вже вийшла. Стратегія Sony полягає в тому, щоб спочатку випускати великі однокористувацькі ігри на консолях, а потім запускати на ПК. Нова стратегія компанії передбачає вихід ігор на багатьох платформах.

У вересні 2024 року на ПК вийде God of War: Ragnarok від Sony Santa Monica. Онлайн-ігри для PlayStation 5 виходять на ПК одночасно. Helldivers 2 від Arrowhead є саме такою, вона стала найшвидше продаваною грою для PlayStation усіх часів з неймовірними 12 мільйонами копій, проданих лише за 12 тижнів.

Схоже, що для роботи всіх ігор PlayStation на ПК, навіть однокористувацьких, тепер потрібен обліковий запис PlayStation Network, яка недоступна у багатьох країнах. Під час травневого випуску State of Play компанія Sony оприлюднила назви майбутніх ігор PS5. Серед них ексклюзив Astro Bot, Concord, Silent Hill 2 Remake та інші.

Джерело: IGN