«Душить інновації» й «незаконно обходить захист»: Nintendo пояснила блокування емулятора Dolphin у Steam

Кілька місяців тому команда розробників емулятора Dolphin (емулює роботу GameCube та Wii на ПК) повідомила про намір випустити програму у Steam. Але днями вона змушена була відмовитись від своїх попередніх планів.

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У повідомленні на сайті розробників Dolphin говорилося, що запуск емулятора в Steam був «відкладений на невизначений термін». Причиною цього, за словами Valve, стала вимога Nintendo, яка вказала на незаконний обхід методів захисту та порушення DMCA (Digital Millennium Copyright Act – Закон про авторське право у цифрову епоху).

Як правило, вважається, що емулятори самі по собі є законними. А незаконне використання образів ПЗП ігор, захищених авторським правом. Однак нещодавно було висловлено припущення, що Dolphin може бути винятком, оскільки він включає криптографічний ключ Wii Common Key, який використовується для розшифрування гри. Ймовірно, Nintendo посилалася на цей факт, стверджуючи, що використання Wii Common Key в емуляторі означає, що емулятор активно оминає заходи захисту від піратства.

У заяві для Kotaku представник Nintendo зазначив, що компанія має намір захищати працю творців ігор:

«Nintendo прагне захищати важку роботу та творчість інженерів та розробників відеоігор. Цей емулятор незаконно оминає заходи захисту Nintendo та запускає нелегальні копії ігор. Використання нелегальних емуляторів або нелегальних копій ігор шкодить розвитку та, зрештою, стримує інновації. Nintendo поважає права інтелектуальної власності інших компаній і, своєю чергою, очікує, що інші робитимуть те саме».

Розробник та експерт з емуляції Modern Vintage Gamer прокоментував цю ситуацію. Він заявив, що використання Wii Common Key – це «великий промах для Dolphin», оскільки Nintendo може оскаржувати використання інтелектуальної власності, що належить їй. Вона вже зробила це у Steam, але може не обмежуватися цим сервісом.

«Я трохи здивований, що це призводить тільки до видалення Dolphin на невизначений термін у Steam, а не фактичного репозиторію GitHub, тому що, знову ж таки, такі речі – це велика заборона».

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Nintendo нещодавно відправила до GitHub кілька запитів на видалення, пов’язаних з DMCA, щоб обмежити поширення емулятора Switch.

Джерело: videogameschronicle