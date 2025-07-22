Дуже дорогі ваги: застосунок для Apple MacBook дозволяє зважувати на тачпаді предмети до 3,5 кг

Завдяки безплатному застосунку, тачпади Apple Macbook тепер можуть зважувати вагу невеличких предметів.
З’явилася хороша новина для власників MacBook Pro та MacBook Air, в яких використовується Haptic Touchpad. Тепер, окрім прямого призначення, ними можна вимірювати вагу. Усе завдяки датчикам, які здатні реагувати не тільки на дотик, а й на силу натискання.
Винахідник додаткової функції — Кріш Шах із Канади. Проаналізувавши дані про ступінь натискання і реакцію на нього датчиків, розробник перетворив тачпад Apple на ваги для невеликих предметів. Результатом його роботи стала програма TrackWeight, яку він розповсюджує у вільному доступі через GitHub.
Застосунок при цьому має декілька обмежень, пов’язаних із технологією:
- Під час зважування, тачпаду обов’язково треба торкатися пальцем
- Предмети мають бути достатньо маленькими, щоб уміститись на площу маніпулятора
- Електропровідні предмети можна зважувати лише за умови, коли електричний контакт буде повністю заблокований, наприклад, за допомогою шматочка тканини.
Ще однією незручністю є те, що наразі TrackWeight існує просто як програмний код, який ще треба скомпілювати та запустити в середовищі розробки Apple — Xcode. Окрім цього, потрібно буде вимкнути режим пісочниці в налаштуваннях.
You can turn your Mac trackpad into a weighing scale pic.twitter.com/KxbHrVfag3
— Krish Shah (@KrishRShah) July 21, 2025
Як каже Кріш, його програма вже зараз дозволяє досить точно вимірювати вагу предметів, але все ще знаходиться в експериментальному вигляді й отримані в ній результати слід розглядати із деякою похибкою. Також він зазначає, що надто важкі предмети можуть пошкодити тачпад, тому перевищувати вагу у 3,5 кг він не рекомендує.
Джерело: Notebookcheck
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