Новини Пристрої 22.07.2025 comment views icon

Дуже дорогі ваги: застосунок для Apple MacBook дозволяє зважувати на тачпаді предмети до 3,5 кг

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Олексій Єрін

Автор новин

Дуже дорогі ваги: застосунок для Apple MacBook дозволяє зважувати на тачпаді предмети до 3,5 кг
Зважування на тачпаді Apple / X

Завдяки безплатному застосунку, тачпади Apple Macbook тепер можуть зважувати вагу невеличких предметів.

З’явилася хороша новина для власників  MacBook Pro та MacBook Air, в яких використовується Haptic Touchpad. Тепер, окрім прямого призначення, ними можна вимірювати вагу. Усе завдяки датчикам, які здатні реагувати не тільки на дотик, а й на силу натискання.

Винахідник додаткової функції — Кріш Шах із Канади. Проаналізувавши дані про ступінь натискання і реакцію на нього датчиків, розробник перетворив тачпад Apple на ваги для невеликих предметів. Результатом його роботи стала програма TrackWeight, яку він розповсюджує у вільному доступі через GitHub.

Застосунок при цьому має декілька обмежень, пов’язаних із технологією:

  • Під час зважування, тачпаду обов’язково треба торкатися пальцем
  • Предмети мають бути достатньо маленькими, щоб уміститись на площу маніпулятора
  • Електропровідні предмети можна зважувати лише за умови, коли електричний контакт буде повністю заблокований, наприклад, за допомогою шматочка тканини.

Ще однією незручністю є те, що наразі TrackWeight існує просто як програмний код, який ще треба скомпілювати та запустити в середовищі розробки Apple — Xcode. Окрім цього, потрібно буде вимкнути режим пісочниці в налаштуваннях.

Як каже Кріш, його програма вже зараз дозволяє досить точно вимірювати вагу предметів, але все ще знаходиться в експериментальному вигляді й отримані в ній результати слід розглядати із деякою похибкою. Також він зазначає, що надто важкі предмети можуть пошкодити тачпад, тому перевищувати вагу у 3,5 кг він не рекомендує.

Джерело: Notebookcheck

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