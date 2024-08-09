Дві перших гри Doom отримали розширене перевидання з купою нового контенту

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Bethesda та id Software оголосили на про перевидання Doom і Doom 2 зі всім наявним контентом та новими доповненнями.

Розроблений у партнерстві з Nightdive та id Software, комплект Doom + Doom 2 включає кросплатформний дезматч та кооперативний геймплей для до 16 гравців, інструменти модифікації, які дозволяють модерам ділитися своєю роботою безпосередньо у грі. Ігри отримали розбірливі шрифти, режим високої контрастності, та покращену продуктивність.

Комплект містить 187 карт місій та 43 карти дезматча у Doom і Doom 2. Ось що входить у пакет:

Doom

Doom 2

TNT: Evilution

The Plutonia Experiment

Master Levels for Doom 2

No Rest for the Living

Sigil (доповнення, створене Джоном Ромеро кілька років тому)

Legacy of Rust

Новий набір із 26 карт дезматчів

Legacy of Rust — абсолютно новий епізод, створений id Software, Nightdive Studios та MachineGames. Ігри працюватимуть на рушії KEX, який використовується у нещодавно випущених ремастерах Doom 64, Quake та Quake 2. Це означає нативну підтримку співвідношення сторін 16:9 та 60 кадрів в секунду з роздільною здатністю 1080p на всіх платформах і до 120 кадрів в секунду в 4K на потужному «залізі».

Гравці також зможуть вибрати між оригінальним саундтреком або новим аранжуванням від Ендрю Халшулта, який написав музику для Brutal Doom і був співавтором музики доповнення Ancient Gods для Doom Eternal.

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Перевидання Doom + Doom 2 вже вийшло і доступне у Steam, GOG та Epic Games Store. Ті, хто вже має розширені версії Doom у Steam, отримають оновлену версію безкоштовно. Bethesda також анонсувала нову антологію Doom: комплект фізичного видання Doom, Doom 2, Doom 3, перезавантаження Doom 2016 року та Doom Eternal Deluxe Edition, що поставляється в ігровому футлярі Steelbook і включає п’ятидюймову копію знаменитої BFG з LED-підсвічуванням. Цей комплект вийде 22 жовтня.

Джерела: PC Gamer, VGC

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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