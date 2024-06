Трейлер нової Doom: The Dark Ages — шутер у середньовіччі вийде у 2025 році

Bethesda та Id Software показали трейлер Doom: The Dark Ages, приквела ігор серії. Новий Doom вийде у 2025 році на Xbox Series X і S, ПК та PlayStation 5. Це гра у дещо незвичному для Doom середньовічному сетингу.

«У приквелі Doom (2016), Doom: The Dark Ages, гравці дивляться з-під забрала могутнього Вбивці, коли вони б’ються з демонічними натовпами в суворій, жорсткій битві в епічній кінематографічній історії про богів, королів та монстрів. Доповнюючи свої надлюдські здібності та потужний арсенал, Вбивця також залучить свого колосального робота Алтан, щоб битися з титанічними звірами та повернути небо на своєму лютому кібернетичному реактивному бойовому драконі», — Xbox Wire.

За даними витоку судового документа Microsoft у 2023 році, нова гра Doom була в розробці ще під назвою Doom: Year Zero. Сьогодні id Software та Microsoft офіційно розкривають проєкт після того, як минулого місяця було помічено реєстрацію торгової марки IDKFA, на додаток до звіту, згаданого вище.

Це перша гра у франшизі після випуску Doom Eternal у 2020 році та двох DLC до неї, The Ancient Gods Part One і Part Two, випущених у 2020 та 2021 роках.

Курс-професія "Flutter & Dart Mobile Developer" від robot_dreams. Навчіться створювати застосунки, які працюватимуть на всіх платформах, і розпочніть кар’єру в мобільній розробці. Детальніше про курс

Джерело: IGN