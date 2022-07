Двигуни прискорювача SpaceX Starship вибухнули під час випробувань

Програма SpaceX Starship зіткнулася з проблемою під час проведення планових випробувань ракети-носія Super Heavy. В рамках випробувань прототипу на заводі в Бока-Чіка (Техас) стався вибух і виникла пожежа на стартовому майданчику. Пожежу вдалося загасити, про постраждалих не повідомлялося.

Ракета-носій Super Heavy призначена для забезпечення додаткової підйомної сили, необхідної для виведення космічного корабля Starship на орбіту Землі та за її межі. Цей прототип ракети-носія має 33 великі двигуни SpaceX Raptor. Випробування були спеціально розроблені для розкручування двигунів та попередньої оцінки того, як виглядатиме стартова послідовність до фактичного запуску.

Holy moly. Well, that was unexpected!https://t.co/dUUqw7ojRv pic.twitter.com/7IGztPuE12

— Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) July 11, 2022