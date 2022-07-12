Двигуни прискорювача SpaceX Starship вибухнули під час випробувань

Програма SpaceX Starship зіткнулася з проблемою під час проведення планових випробувань ракети-носія Super Heavy. В рамках випробувань прототипу на заводі в Бока-Чіка (Техас) стався вибух і виникла пожежа на стартовому майданчику. Пожежу вдалося загасити, про постраждалих не повідомлялося.

Ракета-носій Super Heavy призначена для забезпечення додаткової підйомної сили, необхідної для виведення космічного корабля Starship на орбіту Землі та за її межі. Цей прототип ракети-носія має 33 великі двигуни SpaceX Raptor. Випробування були спеціально розроблені для розкручування двигунів та попередньої оцінки того, як виглядатиме стартова послідовність до фактичного запуску.

Незабаром після інциденту генеральний директор SpaceX Ілон Маск написав у Twitter, що явно катастрофічні випробування закінчилися очікуваним чином, але згодом ця публікація була видалена. Натомість Маск визнав, що все пройшло «недобре».

Перший орбітальний політ космічного корабля Starship планувалося провести цього року. Однак цей інцидент, ймовірно, призведе до перегляду графіка, який уже й без того зіткнувся з низкою затримок.

Джерело: techcrunch