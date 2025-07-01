Трамп послав Ілона Маска в Африку: «Більше ніяких ракет, електромобілів, країна заощадить величезні кошти»

Дональд Трамп та Ілон Маск / Depositphotos

У відповідь на продовження шаленої критики «великого прекрасного законопроєкту» з боку Ілона Маска, Дональд Трамп грозиться нацькувати на нього DOGE та вигнати в ПАР.

Напередодні Маск та Трамп наче обмінялися приязними постами один до одного, але космічний мільярдер продовжив свою критику закону та отримав у відповідь потужну погрозу від президента США. Вчора Маск пригрозив усім конгресменам, котрі проголосують за законопроєкт, провалом їхніх наступних праймеріз.

Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame! And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025

Трамп відповів на це у своїй соціальній мережі Truth, недоступній в Україні. Він нарікнув Маску на те, що його бізнес є великим отримувачем субсидій від держави, і без них він би був не таким вдалим.

«Ілон Маск знав задовго до того, як так рішуче підтримав мене на посаді президента, що я категорично проти мандату на електромобілі. Це абсурдно і завжди було важливою частиною моєї кампанії. Електромобілі — це добре, але не кожного слід змушувати володіти ними. Ілон може отримати більше субсидій, ніж будь-яка людина в історії, і без субсидій Ілону, ймовірно, довелося б закрити магазин і повернутися додому в Південну Африку. Більше жодних запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів, і наша країна заощадить ВЕЛИЧЕЗНИЙ СТАТОК. Можливо, нам варто попросити DOGE добре та уважно подивитися на це? ВЕЛИКІ ГРОШІ МОЖНА ЗАОЩАДИТИ!!!».

Критика Ілона Маска стосується зростання витрат, яке пропонує законопроєкт (республіканці обіцяли рішуче скорочувати державні витрати), а також підняття стелі державного боргу США на $5 трлн — але не тільки. Мільярдер також розкритикував скорочення податкових пільг для «зеленої» енергетики та підвищення податків на відновлювану енергетику, назвавши ці положення «повним божевіллям», яке може «знищити мільйони робочих місць в Америці та завдати величезної стратегічної шкоди».

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Маск відреагував на погрозу Трампа: «Я буквально кажу: ПРИПИНІТЬ ВСЕ. Негайно». Також він зараз багато говорить про запуск альтернативної політичної партії. Здається, слова Маска про відхід від фінансування політики були дещо передчасними, і він активно занурюється у боротьбу всередині, а можливо й проти Республіканської партії.

Джерело: CBS