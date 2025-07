Трамп послав Ілона Маска в Африку: «Більше ніяких ракет, електромобілів, країна заощадить величезні кошти»

У відповідь на продовження шаленої критики «великого прекрасного законопроєкту» з боку Ілона Маска, Дональд Трамп грозиться нацькувати на нього DOGE та вигнати в ПАР.

Напередодні Маск та Трамп наче обмінялися приязними постами один до одного, але космічний мільярдер продовжив свою критику закону та отримав у відповідь потужну погрозу від президента США. Вчора Маск пригрозив усім конгресменам, котрі проголосують за законопроєкт, провалом їхніх наступних праймеріз.

Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame!

And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025