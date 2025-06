Джеймс Бонд для зумерів: зірка «Людини-павука» претендує на роль агента 007

Ніякого Аарона Тейлора-Джонсона чи Генрі Кавілла — видання Variety оприлюднило тріо кандидатів на роль нового Джеймса Бонда, і, зважаючи на вибір, Amazon цього разу налаштована залучити молоду аудиторію до перегляду.

Торік продюсери зазначали, що на роль агента 007 шукають чоловіка 30+ і, можливо, темношкірого, однак з того часу франшиза перейшла під творчий контроль Amazon, яка, схоже, має інакше бачення. Відтак серед тріо кандидатів з’явилися зірка «Людини-павука» Том Голланд, Джейкоб Елорді з «Ейфорії» і Гарріс Дікінсон, який зіграв у цьогорічній «Хорошій поганій дівчинці».

Amazon and producers are interested in casting an actor under the age of 30 for James Bond, with Jacob Elordi, Tom Holland and Harris Dickinson “at the top of the list.”

The film is eyeing a 2028 release date.

— Film Updates (@FilmUpdates) June 27, 2025