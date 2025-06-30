Джеймс Бонд для зумерів: зірка «Людини-павука» претендує на роль агента 007

Деніел Крейг у ролі Бонда та Том Голланд, який претендує на «молоду» версію агента 007. Фото: MGM, Sony

Ніякого Аарона Тейлора-Джонсона чи Генрі Кавілла — видання Variety оприлюднило тріо кандидатів на роль нового Джеймса Бонда, і, зважаючи на вибір, Amazon цього разу налаштована залучити молоду аудиторію до перегляду.

Торік продюсери зазначали, що на роль агента 007 шукають чоловіка 30+ і, можливо, темношкірого, однак з того часу франшиза перейшла під творчий контроль Amazon, яка, схоже, має інакше бачення. Відтак серед тріо кандидатів з’явилися зірка «Людини-павука» Том Голланд, Джейкоб Елорді з «Ейфорії» і Гарріс Дікінсон, який зіграв у цьогорічній «Хорошій поганій дівчинці».

Amazon and producers are interested in casting an actor under the age of 30 for James Bond, with Jacob Elordi, Tom Holland and Harris Dickinson “at the top of the list.” The film is eyeing a 2028 release date. (https://t.co/JyLoMB95gR) pic.twitter.com/akywCkaHYT — Film Updates (@FilmUpdates) June 27, 2025

Усім трьом менше 30, Голланд і Дікінсон — британці, а Елорді народився в Австралії (утім навряд для Amazon це стане вирішальним фактором; згадайте Джорджа Лезенбі у фільмі «На секретній службі Її Величності»). Аарон Тейлор-Джонсон (35 років), Генрі Кавілл (42 роки) та Ідріс Ельба (52 роки), яких фани активно просували на роль, поки лишились «за бортом».

Минулого тижня стало відомо, що новий фільм зрежисує Дені Вільньов («Дюна»), який випередив квартет претендентів у складі Едварда Бергера, Едгара Райта, Пола Кінга та Джонатана Нолана. Сам Вільньов раніше зазначав, що робота над Бондом — його давня мрія.

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«Деякі з моїх найперших спогадів про кіно пов’язані з агентом 007. Я виріс, дивлячись фільми про Джеймса Бонда разом з батьком, ще з часів “Доктора Ноу” з Шоном Коннері. Я затятий шанувальник Бонда. Для мене — це священна територія. Я маю намір шанувати традицію та відкрити шлях для багатьох нових місій. Це величезна відповідальність, але також неймовірно захоплююча пригода для мене та величезна честь», — сказав Вільньов у заяві.

Тим часом інсайдери пишуть, що зобов’язання Вільньова включають роботу лише над одним фільмом, до того ж режисер не матиме права на редактуру «фінальної версії» — з цієї причини від роботи над проєктом колись відмовився Крістофер Нолан. Його брат Джонатан Нолан тим часом розглядався ще й як ключовий сценарист, хоча інсайдери кажуть, що він поки не доступний для проєкту. Наразі студія у пошуках автора, який напише сценарій на основі концепції Вільньова, поки режисер завершуватиме постпродакшн «Дюни: Месії».

Інші джерела зазначають, що остаточний вибір актора планують здійснити якраз після завершення сценарію. Очікується, що новий фільм про Бонда, зважаючи на масштаби, вийде лише у 2028 році.

Нагадаємо, що останній і 25-й за ліком фільм про Джеймса Бонда, «007: Не час помирати» з Деніелом Крейгом в головній ролі й за режисури Кері Фукунаги, вийшов у прокат у 2021 році й заробив $775 млн. Крейга вже найближчим часом можна буде побачити у ролі детектива Бенуа Блана у триквелі детективу «Ножі наголо».