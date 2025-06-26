Режисер «Дюни» Дені Вільньов зніме новий фільм про Джеймса Бонда

Режисер Дені Вільньов і Денієл Крейг у ролі Бонда / Depositphotos, Universal Pictures

Режисер «Дюни» і давній фанат франшизи про агента 007 Дені Вільньов зніме новий фільм про Джеймса Бонда.

«Деякі з моїх найперших спогадів про кіно пов’язані з агентом 007. Я виріс, дивлячись фільми про Джеймса Бонда разом з батьком, ще з часів “Доктора Ноу” з Шоном Коннері. Я затятий шанувальник Бонда. Для мене — це священна територія. Я маю намір шанувати традицію та відкрити шлях для багатьох нових місій. Це величезна відповідальність, але також неймовірно захоплююча пригода для мене та величезна честь», — сказав Вільньов у заяві.

Ім’я Вільньова тісно пов’язують з новим Бондом вже понад рік. До цього, перед зніманнями «Дюни» у 2021 році, режисер зустрічався з продюсеркою франшизи Барбарою Броколі й пропонував ідею нового фільму. В той самий час у подкасті «Happy Sad Confused» Вільньов зізнався, що робота над Бондом — його давня мрія.

«Я б дуже хотів колись зняти фільм про Джеймса Бонда», — сказав Вільньов. «Це персонаж, з яким я — як і всі — з дитинства. Я маю величезну прихильність до Бонда. Для людей було б великим викликом спробувати перезапустити його після того, що зробив Деніел. Те, що Крейг привніс у Бонда, було настільки унікальним, сильним і, ймовірно, неперевершеним. Він — найкращий Джеймс Бонд. А я — один з найбільших шанувальників Бонда».

Насправді Вільньов мав шанси попрацювати з Крейгом над Бондом. Актор, за чутками, «переслідував режисера» із пропозицією, але зрештою той відмовився від проєкту, взявшись за «Дюну» з Warner Bros. «Не час помирати» тим часом зрежисував Кері Фукунага.

Серед інших кандидатів на роль нового режисера франшизи про агента 007 звучали імена Едварда Бергера, Едгара Райта та Пола Кінга.

Окрім обох частин «Дюни», Вільньов відомий роботою над фільмами «Той, хто біжить по лезу 2049», «Прибуття», «Сікаріо», «Полонянки» та «Пожежі». Серед майбутніх проєктів режисера також — «Побачення з Рамою», «Клеопатра», «Ядерна війна: сценарій» та «Дюна: Месія». Знімання останнього мають стартувати наступного місяця, і на цьому Вільньов завершить роботу над франшизою.

Amazon/MGM не надали жодних додаткових подробиць про наступну частину 007, невідомий власне і новий виконавець головної ролі. Торік продюсери зазначили, що на роль шукають чоловіка 30+, і можливо темношкірого (він гратиме персонажа наступні 10 років).

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З цікавого: після оголошення про те, що Amazon отримала творчий контроль над франшизою, голова компанії Джефф Безос запустив у соцмережах опитування щодо нового актора для ролі 007 — і фани очікувано забомбардували публікацію пропозиціями обрати колишнього Супермена і Відьмака Генрі Кавілла. Актор у минулому пробувався на роль агента 007, але був на той час, як зазначав режисер «Казино Рояль» Мартін Кемпбел, дуже молодим для ролі.