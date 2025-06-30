«Одіссея» Крістофера Нолана отримала постер і слоган — тизер, за чутками, «сховали» в новому «Світі Юрського періоду»

«Одіссея» отримала перший постер і слоган, трейлер очікується цього тижня / Universal

Ходять чутки, що перший тизер фільму «Одіссея» Крістофера Нолана оприлюднять цього тижня — на показах нового «Світу Юрського періоду» (теж проєкт Universal), який вже 2 липня стартує в кінотеатрах. Власне, їх лише посилюють офіційно представлені постер та слоган фільму, який пропонує «Кинути виклик богам».

Постер показує назву, дату виходу, слоган і слова про те, що фільм «знято повністю плівковими камерами IMAX» поряд із зображенням частини скульптури, яка, здається, перебуває у вогні.

Щодо тизеру, то він, як очікується, триватиме близько 20 секунд і з’явиться одразу, як на показах, так і в онлайні — лишається сподіватись, що він міститиме реальні кадри, а не візуальні ефекти чи загадковий текст. Зйомки, нагадаємо, стартували ще в лютому, тож Нолану є, що показати.

В «Одіссеї» Нолан возз’єднався із зіркою фільмів «Інтерстеллар» та «Оппенгеймер» Меттом Деймоном, який взяв на себе головну роль. Том Голланд, за чутками, зіграє сина Одіссея Телемаха, тоді як його дівчина Зендея — Афіну. Витоки зі зйомок раніше запропонували перший погляд на акторів в їхніх образах і декорації, які вже на той час зустріли із критикою щодо історичної достовірності.

Серед решти акторського складу Роберт Паттінсон, Лупіта Ніонго, Джон Бернтал, Шарліз Терон, Елліот Пейдж, Міа Гот, Енн Геттевей та багато інших. Терон в нещодавньому інтерв’ю Variety підтвердила, що зіграє богиню Цирцею — одну з головних антагоністок у контексті «Одіссеї», яка заманює персонажа Деймона у ​​пастку на острові та перетворює його команду на тварин.

Нолан тим часом окрім режисури, взявся й за адаптацію сценарію. Оригінальна історія Гомера, нагадаємо, оповідає про важку 10-річну подорож Одіссея додому після падіння Трої.

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Фільм, за чутками, стане найдорожчим в кар’єрі режисера із бюджетом у приблизно $250 млн, і використовуватиме найсучасніші камери IMAX під керівництвом давнього колеги Нолана, оператора-постановника Хойте Ван Хойтеми. Територіально знімання наразі тривають в Шотландії, після чого перемістяться в Ірландію та наприкінці в Лондон — раніше команда працювала в Марокко, Греції та Італії.

«Вони більше ніколи не знімуть такого фільму. Це епос з усіх епосів. Локації просто божевільні — по всій Європі — бо подорож Одіссея триває десять років. Це дико», — розповідав раніше координатор трюків Джеймс Ньюман.

Прем’єра фільму відбудеться 17 липня 2026 року — символічний період для Нолана, в подібні дати виходили «Дюнкерк», «Темний лицар», «Оппенгеймер» та «Початок».