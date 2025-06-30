Новини Кіно 30.06.2025 о 11:00 comment views icon

«Одіссея» Крістофера Нолана отримала постер і слоган — тизер, за чутками, «сховали» в новому «Світі Юрського періоду»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«Одіссея» Крістофера Нолана отримала постер і слоган — тизер, за чутками, «сховали» в новому «Світі Юрського періоду»
«Одіссея» отримала перший постер і слоган, трейлер очікується цього тижня / Universal

Ходять чутки, що перший тизер фільму «Одіссея» Крістофера Нолана оприлюднять цього тижня — на показах нового «Світу Юрського періоду» (теж проєкт Universal), який вже 2 липня стартує в кінотеатрах. Власне, їх лише посилюють офіційно представлені постер та слоган фільму, який пропонує «Кинути виклик богам».

Постер показує назву, дату виходу, слоган і слова про те, що фільм «знято повністю плівковими камерами IMAX» поряд із зображенням частини скульптури, яка, здається, перебуває у вогні.

«Одіссея» Крістофера Нолана отримала постер і слоган — тизер, за чутками, «сховали» в новому «Світі Юрського періоду»
Перший постер «Одіссеї» / Universal

Щодо тизеру, то він, як очікується, триватиме близько 20 секунд і з’явиться одразу, як на показах, так і в онлайні — лишається сподіватись, що він міститиме реальні кадри, а не візуальні ефекти чи загадковий текст. Зйомки, нагадаємо, стартували ще в лютому, тож Нолану є, що показати.

В «Одіссеї» Нолан возз’єднався із зіркою фільмів «Інтерстеллар» та «Оппенгеймер» Меттом Деймоном, який взяв на себе головну роль. Том Голланд, за чутками, зіграє сина Одіссея Телемаха, тоді як його дівчина Зендея — Афіну. Витоки зі зйомок раніше запропонували перший погляд на акторів в їхніх образах і декорації, які вже на той час зустріли із критикою щодо історичної достовірності.

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Перший погляд на Метта Деймона у ролі Одіссея / Universal Pictures

Серед решти акторського складу Роберт Паттінсон, Лупіта Ніонго, Джон Бернтал, Шарліз Терон, Елліот Пейдж, Міа Гот, Енн Геттевей та багато інших. Терон в нещодавньому інтерв’ю Variety підтвердила, що зіграє богиню Цирцею — одну з головних антагоністок у контексті «Одіссеї», яка заманює персонажа Деймона у ​​пастку на острові та перетворює його команду на тварин.

Нолан тим часом окрім режисури, взявся й за адаптацію сценарію. Оригінальна історія Гомера, нагадаємо, оповідає про важку 10-річну подорож Одіссея додому після падіння Трої.

Фільм, за чутками, стане найдорожчим в кар’єрі режисера із бюджетом у приблизно $250 млн, і використовуватиме найсучасніші камери IMAX під керівництвом давнього колеги Нолана,  оператора-постановника Хойте Ван Хойтеми. Територіально знімання наразі тривають в Шотландії, після чого перемістяться в Ірландію та наприкінці в Лондон — раніше команда працювала в Марокко, Греції та Італії.

«Вони більше ніколи не знімуть такого фільму. Це епос з усіх епосів. Локації просто божевільні — по всій Європі — бо подорож Одіссея триває десять років. Це дико», — розповідав раніше координатор трюків Джеймс Ньюман.

Прем’єра фільму відбудеться 17 липня 2026 року — символічний період для Нолана, в подібні дати виходили «Дюнкерк», «Темний лицар», «Оппенгеймер» та «Початок».

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