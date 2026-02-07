10 найочікуваніших фільмів 2026 року

2026 рік повноцінно господарює і пропонує нові виклики. Разом з тим обіцяє він і оберемок потенційно цікавезних фільмів, про які сьогодні й піде мова. Список складений з акцентом на фантастику, дати прем’єр можуть змінюватися, тому слідкуйте за нашими повідомленнями стосовно тих чи інших новинок. Стівен Спілберг, Крістофер Нолан, Рідлі Скотт, Алехандро Гонсалес Іньярріту, Дені Вільнев, Девід Фінчер та інші абсолютно точно мають намір дивувати, а чим саме — читайте в нашому матеріалі.





“Щасти, розважся, не помри” / Good Luck, Have Fun, Don’t Die

Дата випуску: 19 березня

Режисер: Гор Вербінскі

У ролях: Сем Роквелл, Гейлі Лу Річардсон, Майкл Пенья, Зазі Бітц, Джуно Темпл, Асім Чаудрі, Том Тейлор, Діно Фечер, Анна Ектон

Жанр: науково-фантастичний комедійний бойовик

Реліз: кінотеатри

Уявіть собі, що ви спокійно обідаєте, припустимо, у McDonald’s, аж раптом у приміщенні з’являється схожий на безхатька чолов’яга і повідомляє, що зовсім скоро настане глобальний гаплик, викликаний неконтрольованим і дуже шкідливим штучним інтелектом. Ваші дії. От приблизно в таку ситуацію і потрапляють герої “Щасти, розважся, не помри”, себто звичайнісінькі відвідувачі придорожньої лос-анджелеської забігайлівки, що ні з того ні з сього змушені стати на захист майбутнього усього людства.





Режисером стрічки виступив Гор Вербінскі, у послужному списку якого фігурують такі тайтли, як фільм жахів “Дзвінок” (2002) та перші три частини серії “Пірати Карибського моря”. Його попередньою роботою був химерний психологічний горор “Ліки від щастя”, який вийшов у далекому 2017 році, тож будемо сподіватися, що творча відпустка тривалістю майже в десятиріччя пішла кіноробу на користь.

У головній ролі “безхатька”, що б’є на сполох, виступив Сем Роквелл, який вже має за плечима беззаперечний фантастичний хіт, де також фігурував ШІ — звісно, мова йде про “Місяць” (2009). Світова прем’єра відбулася на торішньому Fantastic Fest, і критики лишилися у захваті — на момент написання тексту Rotten Tomatoes сповіщає про 93% позитивних рецензій на основі тих 43 оглядів, що наразі опубліковані в медіа.

“Проєкт “Аве Марія” / Project Hail Mary

Дата випуску: 20 березня

Режисери: Філ Лорд, Крістофер Міллер

У ролях: Раян Ґослінґ, Сандра Гюллер, Мілана Вайнтруб, Кен Люн, Лайонел Бойс

Жанр: наукова фантастика

Реліз: кінотеатри

Шкільний учитель Райланд Грейс прокидається на космічному кораблі за світлові роки від Землі без найменшого уявлення про себе чи свою місію. Пам’ять повертається — і з нею усвідомлення: він останній шанс людства зупинити згасання Сонця. Його зброя — наука, кмітливість і… несподіваний союзник, який змінить усе.

Сюжет стрічки заснований на романі “Проєкт “Радуйся, Маріє” (2021) американського письменника Енді Віра. Це той самий чоловік, що написав “Марсіянина”, успішно екранізованого Рідлі Скоттом. Звідти ж сюди перекочував і сценарист Дрю Ґоддард. Щодо Раяна Ґослінґа, то йому не звикати здійснювати космічні мандрівки після “Першої людини” (2018), де актор виконав роль Ніла Армстронга.

“День істини” / Disclosure Day

Дата випуску: 11 червня

Режисер: Стівен Спілберг

У ролях: Емілі Блант, Джош О’Коннор, Колін Ферт, Ів Г’юсон, Колман Домінго, Ваятт Расселл, Елізабет Марвел

Жанр: наукова фантастика

Реліз: кінотеатри

“Якби ви дізналися, що ми не самі у Всесвіті, — якби хтось показав вам це, якби довів, — чи злякало б це вас? Цього літа правда належить семи мільярдам людей. Ми наближаємося до… Дня істини” — такий от доволі розпливчастий, але від того не менш інтригуючий синопсис отримав новий науково-фантастичний фільм, присвячений позаземному розуму, від Стівена Спілберга.

Власне Спілбергу і належить увесь задум, а втілювати його на папері взявся Девід Кепп, з яким іменитий постановник не один блокбастер зафільмував — серед спільних проєктів згадуємо перші два “Парки Юрського періоду” (1993, 1997), “Війну світів” (2005) та “Індіану Джонса і королівство кришталевого черепа” (2008). А для композитора Джона Вільямса це взагалі буде аж тридцята співпраця з маестро.





“Одіссея” / The Odyssey

Дата випуску: 16 липня

Режисер: Крістофер Нолан

У ролях: Метт Деймон, Том Голланд, Роберт Паттінсон, Енн Гетевей, Люпіта Ніонго, Шарліз Терон, Зендея, Джон Бернтал, Джон Легуізамо, Елліот Пейдж, Хімеш Патель, Саманта Мортон, Міа Гот, Космо Джарвіс

Жанр: епічний фентезійний бойовик

Реліз: кінотеатри

Це історія про легендарного царя Ітаки Одіссея, що прагне возз’єднатися зі своєю дружиною Пенелопою. В ній описуються його зустрічі з химерними міфічними істотами, такими як циклоп Поліфем, сирени та богиня-відьма Цирцея, під час його довгої і небезпечної подорожі додому після Троянської війни.

Навряд чи новий епік від Крістофера Нолана потребує додаткового піару, адже “Одіссея” і без того здається найбільш амбітним проєктом в кар’єрі оскароносного англійського режисера. З таким потужним набором виконавців та $250 млн бюджету на додачу не страшно й класику світової літератури переносити на екран.

Тим паче що фільмувалося усе на нову 70-мм плівкову камеру IMAX, створену спеціально на замовлення Нолана. Пропустити це непристойно дороге та розмашисте дійство на великому екрані (звісно, якщо є можливість відвідати кінотеатр), буде злочином проти кінематографу.





“Сузір’я Великого пса” / The Dog Stars

Дата випуску: 27 серпня

Режисер: Рідлі Скотт

У ролях: Марґарет Кволлі, Джейкоб Елорді, Джош Бролін, Гай Пірс, Бенедикт Вонг

Жанр: постапокаліптична наукова фантастика

Реліз: кінотеатри

Сюжет заснований на однойменному романі (2012) американського письменника Пітера Геллера. Дія фільму розгортається після пандемії вірусного захворювання, яка ледь не знищила людство. В центрі оповіді знаходиться цивільний пілот Хіґ і суворий колишній морпіх Бенглі, які стикаються з вороже налаштованими загарбниками, але не полишають надій на краще життя за межами свого нинішнього житла.





Після затяжних блукань історичними епохами в “Останній дуелі” (2021), “Домі Ґуччі” (2021), “Наполеоні” (2023) та “Гладіаторі 2”, Рідлі Скотт повертається до жанру фантастики, цього разу постапокаліптичної. Підкріплюється вона доладним акторським складом. Як вважаєте, здатен дідо ще чимось здивувати, чи все ж таки краще б спочивав собі на лаврах?

“Діґґер” / Digger

Дата випуску: 1 жовтня

Режисер: Алехандро Гонсалес Іньярріту

У ролях: Том Круз, Сандра Гюллер, Джон Гудман, Майкл Стулбарг, Джессі Племонс, Софі Вайлд, Різ Ахмед, Емма Д’Арсі, Роберт Джон Берк, Берн Ґорман, Піп Торренс

Жанр: чорна комедія

Реліз: кінотеатри





Найвпливовіша людина у світі береться за відчайдушну місію (ну, хто б власне сумнівався), щоб довести, що він є рятівником людства, перш ніж спричинена ним же катастрофа не знищить усе.

“Діґґер” стане першим англомовним проєктом Алехандро Гонсалеса Іньярріту з часів “Легенди Г’ю Гласса”, а відтоді пройшло, на хвилиночку, 10 років. Том Круз настільки привчив усіх нас до своїх “Місій”, що аж не віриться, що він нарешті з’явиться у ролі когось, хто не є Ітаном Гантом. За камерою по цей бік екрана буде знаходитися давній соратник Іньярріту, оскароносний оператор Еммануель Любецкі.

“Дюна: Частина третя” / Dune: Part Three

Дата випуску: 18 грудня

Режисер: Дені Вільнев

У ролях: Тімоті Шаламе, Зендея, Аня Тейлор-Джой, Флоренс П’ю, Джош Бролін, Джейсон Момоа, Роберт Паттінсон, Ребекка Фергюсон

Жанр: епічна космічна опера

Реліз: кінотеатри





До своєї кульмінації доходить епічна кінотрилогія Дені Вільнева “Дюна”, що ґрунтується на романах Френка Герберта з циклу “Хроніки Дюни”. Третій фільм буде знято за мотивами другої книжки масштабної епопеї “Месія Дюни”, що побачила світ у 1969 році. Події відбуватимуться через 12 років після того, як Пол Атрід зайняв престол імператора.

Нагадаємо, попередній фільм “Дюна: Частина друга” вийшов на екрани у лютому 2024-го року та заробив у прокаті більш ніж $700 млн. Ну і як тут не згадати про те, що вихід стрічки запланований на той самий день, що і прем’єра “Месників: Сходження Доктора Дума”. Втім, в кінці минулого року стало відомо, що Warner Bros. не збирається переносити реліз. Щобільше, також повідомлялося, що марвелівський блокбастер фактично буде позбавлений показів в IMAX, оскільки саме “Дюна” забронювала всі екрани на 3 тижні вперед.





Цікаво, чим у підсумку обернеться для мейджорів ця голлівудська заруба. Мабуть, усім чим завгодно, але явно не новим Барбенгеймером. Тож запасаємося попкорном і поза залами кінотеатрів.

“Месники: Сходження Доктора Дума” / Avengers: Doomsday

Дата випуску: 18 грудня

Режисери: Джо Руссо, Ентоні Руссо

У ролях: Роберт Дауні-молодший, Кріс Гемсворт, Кріс Еванс, Педро Паскаль, Ванесса Кірбі, Ентоні Макі, Себастіан Стен, Летиція Райт, Пол Радд, Ваятт Расселл, Симу Лю, Флоренс П’ю, Льюїс Пуллман, Денні Рамірес, Джозеф Квінн, Девід Гарбор, Вінстон Дюк, Ганна Джон-Кеймен, Том Гіддлстон, Патрік Стюарт, Ієн Маккеллен, Ребекка Ромейн, Джеймс Марсден, Ченнінґ Татум

Жанр: епічний супергеройський екшн

Реліз: кінотеатри





Через 14 місяців після подій фільму “Громовержці*” Месники, воїни Ваканди, Фантастична четвірка, Нові Месники, “оригінальні” Люди Ікс та ще бозна-хто об’єднують зусилля, щоб протистояти Доктору Думу.

Навіть ті, хто на дух не переносить супергероїку, мабуть, в курсі, що марвелівський конвеєр давно дав збій. Тож Кевін Файгі і компанія прийнялися терміново повертати тих, хто колись приносив золоті яйця. Причому це стосується не тільки старих знайомих, таких як, наприклад, Капітан Америка у виконанні Кріса Еванса, але й старих-старих персонажів, як от оригінальна команда Людей Ікс. Студія, здається, намагалася залучити усіх, кого тільки можна — навіть поважних дідів Патріка Стюарта та Ієна Маккеллена вдалося затягнути на знімальний майданчик.

З одного боку такий заміс дійсно виглядає багатообіцяльно. З іншого — постає логічне питання, що вони будуть робити далі, після великих кросоверів, щоб не допустити того, що сталося після Таноса? Може, саме час подумати про об’єднання з всесвітом DC?





“Вервульф” / Werwulf

Дата випуску: 25 грудня

Режисер: Роберт Еґґерс

У ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Лілі-Роуз Депп, Віллем Дефо, Ральф Айнесон, Бодхі Рей Бретнах

Жанр: історичний фолк-горор

Реліз: кінотеатри

В Англії XIII століття таємнича істота блукає по туманній сільській місцевості, і саме тоді для жителів села місцевий фольклор перетворюється на жахливу реальність.

Після “Носферату” (2025) горормейкер Роберт Еґґерс продовжує займатися тим, що в нього так добре виходить — тільки цього разу героєм моторошної оповіді стане не вампір, а перевертень. Також з попередньої стрічки режисера сюди перекочували Аарон Тейлор-Джонсон, Лілі-Роуз Депп, Віллем Дефо та Ральф Айнесон, плюс побачимо у кадрі і юну ірландську акторку Бодхі Рей Бретнах, про яку ми згадували буквально на тому тижні в огляді бойовика “Самотник”.

Як відзначив сам Еґґерс, поточний сценарій став найбільш похмурим серед тих, над якими він коли-небудь працював.

“Пригоди Кліффа Бута” / The Adventures of Cliff Booth

Дата випуску: невідома

Режисер: Девід Фінчер

У ролях: Бред Пітт, Елізабет Дебікі, Скотт Каан, Карла Гуджино, Яг’я Абдул-Матін II, Джейбі Тадена, Голт Маккелені, Карен Карагулян, Тімоті Оліфант, Пітер Веллер

Жанр: комедійна драма

Реліз: Netflix

1977 рік, Лос-Анджелес. Колишній каскадер Кліфф Бут перекваліфіковується у фіксера для голлівудської еліти.

Не важко здогадатися, що “Пригоди Кліффа Бута” є продовженням історії “Одного разу в … Голлівуді” (2019) Квентіна Тарантіно, та цього разу всі камери будуть направлені на персонажа Бреда Пітта. Сам метр від постановки відмовився, обмежившись написанням сценарію, тож у режисерське крісло вмостився Девід Фінчер. Бюджет стрічки складає $200 млн, що робить проєкт одним з наймасштабніших у його кар’єрі. Оскільки права на сценарій за кругленьку суму були придбані всемогутнім Netflix, то і побачити стрічку, відповідно, можна буде на стримінговому сервісі. Нагадаємо, що Фінчер випустив там вже 2 фільми — “Манка” (2020) та “Вбивцю” (2023).

Бред Пітт повертається до титульної ролі, тоді як Леонардо Ді Капріо, схоже, не з’явиться навіть в камео. Також побачимо й Тімоті Оліфанта, який грав актора Джеймса Стейсі в оригінальній стрічці. Саме роль Кліфа Бутта принесла перший і поки єдиний акторський “Оскар” Пітту, тож зовсім не дивно, що голлівудська зірка виказав бажання ще раз приміряти жовту сорочку та обзавестися зачіскою аля 70-ті. Не забуваємо і про плідну співпрацю Фінчера та Пітта у минулому, адже культові “Сім” (1995), “Бійцівський клуб” (1999) та рейтингова “Загадкова історія Бенджаміна Баттона” (2008) займають чільне місце у фільмографіях обох.

Пишіть в коментарях, які з наведених вище фільмів ви чекаєте найбільше, і чому. А також поділіться назвами тих картин, які, на ваш погляд, аж ніяк не можна прогавити у 2026 році.