Джордж Мартін прокоментував чутки про екранізацію Elden Ring — заперечення, яке схоже на зізнання

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Джордж Мартін дещо дивно прокоментував чутки про можливу екранізацію гри Elden Ring. В дописі у своєму «Не блозі» (Not A Blog), який письменник присвятив цьогорічним переможцям літературної премії Nebula, він згадав про власну премію минулого року за Elden Ring.

В травні 2023 року нагороду за сценарій гри Elden Ring отримали Хідетака Міядзакі та Джордж Мартін. «Я створював світ для цього проєкту. Усе інше зробили Хідетака Міядзакі та його команда. Нас обох нагородили кубками». Втім, Мартін не був присутній на урочистому нагородженні, та й кубок, як він каже, був один і поїхав до Японії.

Свій варіант кубка письменник отримав лише 22 червня цього року. Він ще раз подякував комітету нагородження SFWA та From Software.

«О, і щодо тих чуток, які ви, можливо, чули про повнометражний фільм чи телесеріал, заснований на ELDEN RING… Мені нічого сказати. Ні слова, ні, нічого, я нічого не знаю, ви ніколи не чули від мене жодного слова, мамо, мамо, мамо. Що за чутки?».

Коментар досить дивний, художній та емоційний для простого заперечення. У ньому Джордж Мартін нібито грає мінівиставу, в який каже комусь «ви не чули від мене жодного слова». Зазвичай так вмовляють не зізнаватися. Втім, такий коментар не містить жодної конкретної інформації, лише підігріває інтригу.

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Раніше Хідетака Міядзакі зізнався, що думав про екранізацію Elden Ring. Проте щодо неї, схоже, нема якихось конкретних планів.

«Не бачу жодних причин заперечувати іншу інтерпретацію чи адаптацію Elden Ring, наприклад у форматі фільму. Але не думаю, що я чи FromSoftware мають достатньо знань та навичок виробляти щось на іншому носії. Тож тут у гру вступить дуже сильний партнер», — сказав Міядзакі.

Також він підтвердив інтерес до екранної адаптації гри, але не уточнив, про чий саме інтерес йдеться, і чи отримав він конкретні пропозиції.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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