Фільм за Elden Ring — FromSoftware не проти екранізувати гру, якщо «знайдуться сильні партнери»

Очільник FromSoftware Хідетака Міядзакі задумався про екранізацію Elden Ring, але сумнівається, чи вистачить студії досвіду.

«Не бачу жодних причин заперечувати іншу інтерпретацію чи адаптацію Elden Ring, наприклад у форматі фільму», — сказав він. «Але не думаю, що я чи FromSoftware мають достатньо знань та навичок виробляти щось на іншому носії. Тож тут у гру вступить дуже сильний партнер».

Elden Ring стала величезним хітом після релізу у лютому 2022 року — із 25 млн проданих копій. На D.I.C.E. Awards проєкт FromSoftware та Bandai Namco визнали грою року — аналогічні нагороди Elden Ring здобула на The Game Awards 2022 та The Steam Awards 2022. Ще за рік до її випуску видавець гри Bandai Namco заявляв, що Elden Ring розробляється для «різноманітних інших галузей», і багато хто сприйняв це як натяк на кіно- чи телеадаптацію. Однак до сьогодні жодних офіційних повідомлень не було.

«Інтерес, безперечно, є», — продовжив Міядзакі, хоча не уточнив, чи є зацікавленість з боку FromSoftware, або можливо до компанії вже звернулися щодо угоди про фільм.

Нагадаємо, що 21 червня вийшло доповнення Elden Ring Shadow of the Erdtree. Однак, попри те, що DLC стало найкращим на Metacritic та перевершило восьмирічне досягнення The Witcher 3: Blood and Wine, відгуки в Steam виявились посередніми. Негативні рецензії користувачів вказували на слабку продуктивність та завищену складність як головну причину незадоволення.

