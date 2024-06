Elden Ring: Shadow of the Erdtree стало найкращим DLC усіх часів та побило рекорд The Witcher 3: Blood and Wine — CD Projekt Red привітала колег

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Щойно представлене Elden Ring: Shadow of the Erdtree вже б’є рекорди. Доповнення не тільки стало ігровим релізом року з найвищим рейтигом, але й DLC з найвищим рейтингом усіх часів. Попередній рекорд належав The Witcher 3: Blood and Wine. CD Projekt Red привітала досягнення спеціальною ілюстрацією з Ґеральтом, який скидає Мога, а сам прямує до Країни Тіней.

For the last 8 years, The Witcher 3: Blood and Wine had the honor of being the best reviewed expansion for a role-playing game – but @ELDENRING gets to wear that crown now. Congratulations to the entire team at @fromsoftware_pr on their stellar work! pic.twitter.com/aop9B1ZG3J — The Witcher (@witchergame) June 21, 2024

«Протягом останніх 8 років The Witcher 3: Blood and Wine мала честь бути доповненням для рольової гри з найкращими рецензіями, але тепер Elden Ring може носити цю корону. Вітаємо всю команду FromSoftware з чудовою роботою!»

На Metacritic поточний рахунок Shadow of the Erdtree складає неймовірні 95 балів на PS5 на основі 59 відгуків критиків. Він випереджає 92 бали Metascore для Blood and Wine у версії ПК, заснований на 52 відгуках критиків.

Той факт, що розширення The Witcher 3 так довго утримувало свою корону, свідчить про те, наскільки воно якісне. Втім, представники CD Projekt Red зовсім не засмучені та самі раді «застрягти» в Shadow of the Erdtree. Директор міжнародної спільноти студії Марчін Момот відзначає:

It was a good run. Nevertheless, SUPER HYPED for this Friday. 2 days to go!!!! https://t.co/N9Kzl301gc — Marcin Momot (@Marcin360) June 19, 2024

«Це був гарний запуск. Тим не менш, СУПЕР ХАЙП на цю п’ятницю».

Цю ж думку повторив Філіп Вебер, режисер оповідання нової саги про Відьмака, який раніше був дизайнером квестів у Blood and Wine:

If any game had to do it, I’m happy it’s Elden Ring. I can’t wait to start the Shadow of the Erdtree expansion, so it’s high time I finish levelling up my new character to be ready! https://t.co/Z2Gjjd04oV pic.twitter.com/naExJYRtid — Philipp Weber (@PhiWeber) June 20, 2024

«Якщо якась гра мала це зробити, я радий, що це Elden Ring. Я не можу дочекатися початку доповнення Shadow of the Erdtree, тому мені пора завершити підвищення рівня мого нового персонажа, щоб бути готовим!»

Попри ейфорію, доповнення, схоже, дуже важке. Ветерани Elden Ring вже зазнали приниження від першого боса та швидко довели, що навіть тих, хто вважав себе готовим до DLC, можуть чекати важкі часи.

