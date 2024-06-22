Новини Ігри 22.06.2024 о 00:11 comment views icon

Elden Ring: Shadow of the Erdtree стало найкращим DLC усіх часів та побило рекорд The Witcher 3: Blood and Wine — CD Projekt Red привітала колег

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту

Elden Ring: Shadow of the Erdtree стало найкращим DLC усіх часів та побило рекорд The Witcher 3: Blood and Wine — CD Projekt Red привітала колег

Розділ Ігри виходить за підтримки?

Щойно представлене Elden Ring: Shadow of the Erdtree вже б’є рекорди. Доповнення не тільки стало ігровим релізом року з найвищим рейтигом, але й DLC з найвищим рейтингом усіх часів. Попередній рекорд належав The Witcher 3: Blood and Wine. CD Projekt Red привітала досягнення спеціальною ілюстрацією з Ґеральтом, який скидає Мога, а сам прямує до Країни Тіней.

«Протягом останніх 8 років The Witcher 3: Blood and Wine мала честь бути доповненням для рольової гри з найкращими рецензіями, але тепер Elden Ring може носити цю корону. Вітаємо всю команду FromSoftware з чудовою роботою!»

На Metacritic поточний рахунок Shadow of the Erdtree складає неймовірні 95 балів на PS5 на основі 59 відгуків критиків. Він випереджає 92 бали Metascore для Blood and Wine у версії ПК, заснований на 52 відгуках критиків.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree стало найкращим DLC усіх часів та побило рекорд The Witcher 3: Blood and Wine — CD Projekt Red привітала колег

Той факт, що розширення The Witcher 3 так довго утримувало свою корону, свідчить про те, наскільки воно якісне. Втім, представники CD Projekt Red зовсім не засмучені та самі раді «застрягти» в Shadow of the Erdtree. Директор міжнародної спільноти студії Марчін Момот відзначає:

Курс Power Skills For Tech від Enlgish4IT.
Зменшіть кількість непорозумінь на робочому місці та станьте більш ефективним у спілкуванні в мультикультурній команді. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG.
Реєстрація на курс

«Це був гарний запуск. Тим не менш, СУПЕР ХАЙП на цю п’ятницю».

Цю ж думку повторив Філіп Вебер, режисер оповідання нової саги про Відьмака, який раніше був дизайнером квестів у Blood and Wine:

Курс Power Skills For Tech від Enlgish4IT.
Зменшіть кількість непорозумінь на робочому місці та станьте більш ефективним у спілкуванні в мультикультурній команді. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG.
Реєстрація на курс

«Якщо якась гра мала це зробити, я радий, що це Elden Ring. Я не можу дочекатися початку доповнення Shadow of the Erdtree, тому мені пора завершити підвищення рівня мого нового персонажа, щоб бути готовим!»

Попри ейфорію, доповнення, схоже, дуже важке. Ветерани Elden Ring вже зазнали приниження від першого боса та швидко довели, що навіть тих, хто вважав себе готовим до DLC, можуть чекати важкі часи.

Shadow of the Erdtree — DLC для Elden Ring — вийде 21 червня. Геймплейний трейлер

Джерело: GamesRadar

Розділ Ігри виходить за підтримки?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати