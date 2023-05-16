Хідетаке Міядзакі та Джордж Мартін отримали премію Nebula за сценарій Elden Ring — у Мартіна це вже третя нагорода

Через рік та три місяці після виходу Elden Ring отримала премію Nebula 2023 за найкращий сценарій для відеогри. Вона дісталася Хідетаке Міядзакі та Джорджу Р. Р. Мартіну за створення сюжету та ігрового світу. Це перша Nebula для Міядзакі і FromSoftware та третя для Мартіна, який отримав загалом 14 номінацій на неї протягом своєї літературної кар’єри.

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Nebula Awards – премія у галузі наукової фантастики та фентезі, яка вручається щороку. Як правило, нагороджують літературні твори, але є й категорія «Драматична вистава», нагорода в якій цього року дісталася фільму «Все завжди і водночас».

Elden Ring була випущена 25 лютого 2022 і розійшлася тиражем 20 млн копій. Це рекорд для FromSoftware, яка випустила десятки ігор майже за 30 років своєї історії. Її Demon’s Souls та Dark Souls породили цілий жанр соулслайків, до яких належить і Elden Ring. Незабаром для неї вийде доповнення Shadow of the Erdtree.

Джерело: Polygon