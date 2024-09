EA скасувала The Sims 5, але за франшизою вийде фільм

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Electronic Arts відмовляється від розробки The Sims 5, натомість зосереджуючись на розвитку The Sims 4, а Amazon MGM Studios оголошує про створення фільму за мотивами популярної відеогри.

Electronic Arts (EA) кардинально змінює стратегію розвитку серії The Sims. Компанія офіційно скасувала розробку The Sims 5, відому як Project Rene, та оголосила про зосередження на подальшому вдосконаленні The Sims 4. Кейт Горман, віцепрезидентка і генеральна менеджерка The Sims в EA, пояснила це рішення небажанням змушувати гравців втрачати десятирічний прогрес у The Sims 4.

«Ми не працюватимемо над заміною попередніх проєктів, а лише розширюватимемо наш всесвіт», — зазначила Горман.

EA та розробник Maxis планують випускати оновлення та преміумдоповнення для The Sims 4, яка стала найтривалішою грою в історії серії. Гравці отримають новий багатокористувацький режим та можливість купувати контент, створений іншими гравцями, в офіційному магазині EA.

Попри відмову від The Sims 5, франшиза продовжує розвиватися в нових напрямах. Amazon MGM Studios сьогодні оголосила, що розпочала розробку фільму за мотивами відеогри The Sims від Electronic Arts. Режисеркою стрічки призначено Кейт Геррон, відому за серіалом «Локі» для Disney+. Вона разом із Брайоні Редман напише сценарій.

The Sims, що стартувала у 2000 році як частина серії Sim, дає змогу гравцям створювати віртуальних людей, облаштовувати їхні домівки та керувати їхнім життям.

За майже 25 років (виповниться у 2025 році) існування франшиза здобула величезну популярність, випустивши чотири основні гри та численні доповнення.

The Sims 4, випущена у 2014 році, має базу майже 80 мільйонів користувачів.

Джерело: Dexerto, Hollywoodreporter

