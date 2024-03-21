Із Барбі у The Sims: Марґо Роббі спродюсує фільм за мотивами гри-симулятора життя Electronic Arts

Одна з найуспішніших ігор в історії прямує на великий екран.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, Марґо Роббі зі своєю виробничою компанією LuckyChap та Роєм Лі і Мірі Юн з Vertigo Entertainment спродюсують кіноадаптацію гри The Sims.

Видавець гри Electronic Arts також буде залучена до творчої та продюсерської діяльності, а Кейт Геррон, відома як режисерка першого сезону «Локі», напише сценарій з Брайоні Редман.

The Sims — це комп’ютерна гра-симулятор життя, у якій можна створити персонажа, налаштувавши його зовнішній вигляд та риси характеру, і виконувати повсякденні завдання, як-от приготування вечері чи прибирання. І це — одна з найбільш продаваних франшиз відеоігор усіх часів, яка розійшлася тиражем понад 200 мільйонів копій з моменту появи у 2000 році (згодом вона розширилась безліччю сиквелів і пакетів доповнень — аби персонажі могли спробувати себе у шоубізнесі, навчанні чи навіть магії).

На цей час LuckyChap вважається однією з найуспішніших виробничих студій в Голівуді, завдяки мільярдному успіху «Барбі», де в головній ролі знялась її співзасновниця Марґо Роббі. На певному рівні The Sims має ті ж риси, що й Барбі — справжнього наративу в грі немає, як і у ляльки, яка має безкінечну низку образів та професій.

LuckyChap також продюсувала «Солтберн» для Prime Video та комедію «My Old Ass» з Обрі Плазою, який продали Amazon MGM Studios на кінофестивалі Sundance за $15 мільйонів.

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