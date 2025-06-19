Вайб-кодинг збагачує: програміст продав стартап за $80 млн, а створив його лише за пів року

Маор Шломо / YouTube, X

Для когось ШІ — втрата робочого місця, а комусь — золота жила. Покращення продуктивності завдяки вайб-кодингу дозволяє багато заробляти невеликими силами.

Одна з популярних ідей сучасності — штучний інтелект, який робить людей настільки продуктивними, що вони стають «одинокими єдинорогами». Це компанії, що складаються з однієї людини та коштують, наприклад, $1 млрд. Поки це лише концепція, але перші докази вже з’являються.

Як повідомляє TechCrunch, ізраїльський розробник Маор Шломо у середу максимально наблизився до цього. Він продав свій стартап з вайб-кодингу Base44, який створив лише 6 місяців тому, компанії Wix за $80 млн. Wix офіційно оголосила про угоду та підтвердила оплату.

Технічно Шломо не був одинаком — у нього було вісім співробітників. Разом вони отримають $25 млн з зазначеної суми як бонус за те, що залишаться на роботі. Wix відмовилася розкрити, як довго співробітники повинні виконувати свої обов’язки, щоб отримати повну виплату. Та навіть попри часткову відповідність утопічній ідеї, стрімке зростання та вартість продажу Base44 приголомшують.

За шість місяців незалежної діяльності проєкт Base44 залучив 250 тис. користувачів, 10 тис. з яких — за перші три тижні. Згідно з публікаціями Маора Шломо в X та LinkedIn, компанія отримала $189 тис. прибутку у травні, навіть після погашення високих витрат на токени LLM.

Base44 став відомим переважно завдяки «сарафанному радіо» — 31-річний програміст ділився досвідом розробки у соціальних мережах. Проєкт розпочався як побічна справа. Користувачі вводять текстові запити, а платформа створює повноцінні програми з базами даних, автентифікацією, аналітикою тощо. Також стартап має план розвитку підтримки безпеки корпоративного рівня.

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«Base44 — це безпрецедентний експеримент, який допомагає всім, не тільки технічним фахівцям, створювати програмне забезпечення взагалі без кодування», — пише Шломо в LinkedIn.

Проєкт швидко отримав партнерські угоди з великими ізраїльськими технологічними компаніями, як eToro та Similarweb. З погляду Wix, компанія обрала перевірену, швидко зростаючу локальну платформу для вайб-кодингу за відносно невелику суму через її молодість. Свого часу OpenAI заплатила $3 млрд за кодингову платформу Windsurf, засновану у 2021 році.