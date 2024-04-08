Електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати вже влітку цього року.

Про це в інтерв’ю Мілітарному розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

«Документ «Електронний кабінет військовозобов’язаного» ми плануємо влітку 2024 року. Ми також запускаємо флагманський продукт «Армія +» для військовослужбовців», – розповіла вона.

Кабінет закладається законопроєктом 10062, який був підписаний 2 квітня.

Законопроєкт надає міністерству оборони можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах НАТО.

Завдяки цьому, за даними міноборони:

Курс Розмовної англійської від Englishdom. Після цього курсу ви зможете спілкуватись з іноземцями і цікаво розкажете про себе. Приєднатися

буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);

прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;

посилиться захист даних від кібератак РФ.

Завдяки електронному кабінету громадянин зможе уточнити по собі інформацію, актуалізувати інформацію і зрозуміти, які ж дані знаходяться по ньому або по ній в реєстрі «Оберіг».

«Наприклад, людина помилково внесена в розшук в оберігу, а вона насправді не є в розшуку і не має підстав для цього занесення. Таке буває, це людський фактор. Працівники [військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – ред.] ТЦК та СП можуть також помилитися і бажано, щоб військовозобов’язаний про це знав. Тому ми робимо такий інтерфейс для взаємодії між державою і людиною», – пояснила Черногоренко.

Людина сама зможе направляти запит за своїм підписом в реєстри, отримувати автоматично сформовану відповідь і ця відповідь складатиметься в реєстр.

Тобто, фактично людина просто ініціює оновлення даних і після цього ці дані доповнюють або доформовують і електронну картку.

Мета сервісу полягає у тому, щоб прибрати черги з ТЦК та СП й необхідність подавати документи для уточнення даних.