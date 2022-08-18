Embracer купляє одразу сім ігрових компаній, а також права на «Володар перснів» та «Хоббіта»

Шведська компанія з виробництва комп’ютерних ігор Embracer Group AB (власник Aspyr, Saber Interactive, THQ Nordic та багатьох інших), яка за останні кілька років придбала десятки ігрових і розважальних компаній, під час нещодавнього квартального звіту анонсувала чергову серію поглинань — з кількома гучними іменами у списку, як-от права інтелектуальної власності на літературні твори Дж. Р. Р. Толкіна для випуску ігор за всесвітом «Володара перснів» та «Хоббіта».

Якщо точніше, холдинг Embracer через свою дочірню компанію Embracer Freemode домовився щодо купівлі Middle-earth Enterprises (раніше відома як Tolkien Enterprises) — торговельної марки, що раніше належала підрозділу The Saul Zaentz Company. Ця компанія володіє винятковими авторськими правами на окремі елементи «Володаря Перстнів» і «Хоббіта» Дж. Р. Р. Толкіна — вона може адаптувати твори у відеоігри, фільми, настільні ігри та створювати тематичний мерч на зразок фігурок. Після закриття угоди (її сума не розголошується) ці всі права перейдуть до Embracer.

«Я неймовірно радий, що «Володар перснів» та «Хоббіт», одна з найепічніших у світі фентезі-франшиз, стали частиною сім’ї Embracer, що відкриває більше трансмедійних можливостей», Ларс Вінгефорс, засновник і генеральний директор Embracer Group

Embracer Freemode зосередиться на класичних і ретро-розвагах і займе своє місце поряд з 10 іншими видавничими брендами Embracer Group, включно з Coffee Stain, Dark Horse Media, Deep Silver, Gearbox Entertainment, THQ Nordic і Sabre Interactive.

Разом з правами на «Володара перснів» та «Хоббіта» холдинг Embracer анонсував купівлю ще сімох ігрових компаній — Tripwire Interactive (творці Maneater та Killing Floor), Bitwave Games, Giotek, Limited Run Games, Singtrix, Tatsujin та Tuxedo Labs. Також Embracer Group здійснила велику покупку, яка наразі тримається в секреті через «комерційні причини».

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За даними Axios, загальна сума усіх цих угод, включно з секретною покупкою, становить близько $577 млн — це попередня сума, тоді як остаточна має бути трохи вищою.

На початку цього року Embracer Group за $300 млн викупила у Square Enix студії Crystal Dynamics, Eidos-Montréal та Square Enix Montréal, а заразом права на франшизи Tomb Raider та Deus Ex.