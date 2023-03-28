Емулятор Nintendo GameCube та Wii буде доступний у Steam – для використання Dolphin потрібні ліцензійні копії ігор

Емулятор Dolphin, що дозволяє запускати ігри консолей GameCube та Wii виробництва Nintendo з’явиться у ранньому доступі Steam безплатно у другому кварталі 2023 року.

Наразі він доступний для додавання до списку бажань у Steam. Після запуску емулятора у довшій статті будуть докладно описані функції, а зараз на сайті Dolphin розміщено повідомлення:

«Ми раді повідомити про наш чудовий експеримент – Dolphin виходить у Steam! Сторінка нашого магазину тепер активна, і ви можете відвідати її за допомогою зручного віджету. Однак через те, як працює Steam, ви поки що не зможете завантажити емулятор через Steam. Не соромтеся додавати нас до списку бажань, щоб отримувати сповіщення, коли Dolphin буде доступний для завантаження в Steam! Коли ми запустимо програму в Steam, у нас буде тематична стаття з детальним описом процесу та особливостей випуску Steam. Ми раді нарешті розповісти світові про наш експеримент. Це результат багатомісячної роботи, і ми сподіваємося, що незабаром він потрапить до рук користувачів!».

Емулятор надасть такі покращення, як збільшена роздільна здатність і частота кадрів, стану збереження та мережна гра онлайн.

Для використання Dolphin знадобляться ліцензійні копії ігор. Відмова від відповідальності в Steam говорить: «Ця програма не постачається з іграми. У вас має бути оригінальна копія будь-якої гри, яку ви хочете використати з Dolphin». В описі емулятора говориться:

«Поверніться в епоху ігор до появи мікротранзакцій і спробуйте бібліотеку з тисяч різноманітних ігор, випущених для цих консолей за понад 15 років. Емулятор Dolphin дозволяє грати в класичні ігри в сучасну епоху завдяки підтримці 4K дисплеїв, сучасних контролерів та іншого обладнання. Все це повністю з відкритим кодом і доступне для безплатного завантаження. Емулятор Dolphin створює на вашому пристрої віртуальне середовище, здатне запускати ігри, які спочатку були розроблені для двох революційних консолей Big N. Однак сам Dolphin не надає жодної гри. Це просто інструмент для запуску легально отриманих копій ігор. Після того, як ви перевели копії своїх ігор до сумісного формату, ви можете запускати їх прямо в емуляторі».

Dolphin також дозволить отримати доступ до модів, створених спільнотою. Ймовірно, емулятор також буде доступний для використання зі Steam Deck, що може додати в процес гри трохи автентичності. Емулятор Dolphin має довгу історію:

Джерело: Eurogamer