Ентузіаст показав рідкісний демостенд NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra

Фото демостенда з NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra / Inclusive_3Dprinting, Reddit

Колекціонер ретро-ПК показав в Reddit демостенд NVIDIA на основі GeForce FX 5950 Ultra з циклічними демонстраціями фей Світанок та Сутінки (Dawn та Dusk).

Ентузіасти можуть пам’ятати ці демки, які здавалися чудом техніки на початку сторіччя. Відеокарта NVIDIA FX 5950 Ultra вийшла у 2003 році, але VideoCardz вважає, що у пристрої використаний не серійний зразок. Автор новини спочатку відчайдушно намагався зрозуміти, до чого тут RTX 5090, але потім згадав ці карти та подумав, що нумерація моделей NVIDIA практично зробила коло.

Сімейство відеокарт FX 5900, засноване на графічному процесорі NV35, стало другим кроком NVIDIA у напрямку апаратного забезпечення з підтримкою DirectX 9 після FX 5800. Карти перейшли на 256-бітну шину пам’яті, зберегли 130 нм техпроцес та отримали архітектуру CineFX 2.0 з підтримкою Shader Model 2.

FX 5950 Ultra мала ревізію чипа NV38 та підвищену до 475 МГц з ефективною частотою пам’яті 256 МБ DDR 950 МГц, та використовувала AGP 8x для підключення. порівняно з сучасними “монстрами” характеристики чипа здаються мікроскопічними: 4 блоки піксельних шейдерів і 3 вершинних, 8 текстурних блоків та 4 ROP. Як зазначає TechPowerUp, вона підтримувала роздільну здатність 640×480, 1280×720 та 1366×768 (так, ніякого FullHD). Через відсутність підтримки уніфікованих шейдерів на антикварній відеокарті просто не запустяться сучасні ігри. Коштував це технологічний прорив $500.

“Якщо самі карти рідкісні, то цей комп’ютер певно взагалі неможливо дістати”, — зазначає один з коментаторів.

Крилата лісова фея Світанок отримала деталізовану шкіру та крила з використанням вершинних шейдерів для індексованого скінінгу та морфінгу, а також фрагментних шейдерів, написаних мовами високого рівня, як Cg або HLSL. Демонстрація була орієнтована на апаратне забезпечення GeForce FX серії 5000 та DirectX 9, і це була один з перших публічних спроб відтворити реалістичних людиноподібних персонажів у режимі реального часу на споживчих відеокартах.

Сутінки — менш відома демонстрація, але у якихось нюансах навіть більш детальна. На жаль, старі демо NVIDIA зникли з офіційних сторінок, але їх зберегли ентузіасти.