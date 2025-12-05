Відеокарту 20 століття 3dfx Voodoo2 запустили на ПК з Windows 11 та Ryzen 9 9900X

3dfx Voodoo2 та скриншот тестової системи / Omores, YouTube

Перше, що йде на думку: як вдалося сумістити відеокарту 3dfx Voodoo2 з інтерфейсом PCI та материнську плату AM5, і де взяли драйвер для Windows 11.

Ютубер Omores успішно поєднав старі та нові технології, і це було непросто. Відеокарту 1998 року він запусти в зі службами, написаними для ОС 1996 року, з експериментальним 64-бітним драйвером 2006 року, для роботи на ПК з Windows 2011 року та процесором 2024 року, як іронічно зазначив автор відео.

Ентузіаст пояснив, що звернув увагу саме на Voodoo2, оскільки оригінальна Voodoo не працює з процесорами швидше за 1 ГГц, тоді як Voodoo2 не має таких обмежень. Він поєднав відеокарту з материнською платою AM5 за допомогою перехідника StarTech PCI-E to PCI та перейшов до програмного забезпечення.

Спочатку відеокарту вдалося запустити на Windows 98. Успішна спроба підтвердила, що принаймні з апаратною частиною усе гаразд, обладнання не має критичної несумісності. Були проведені тести в іграх та програмах, зокрема Quake 2 та 3D Mark 2001 SE. Наступною була 32-розрядна Windows 10. Запуск відбувся завдяки 32-бітовому драйверу для відеокарт 3dfx, розробленому спільнотою ентузіастів.

Складнішим виявився перехід на 64-розрядну Windows 10. Однак у 2006 році розробник Раян Нун з ніком Colourless опублікував експериментальний проєкт 3dfx Glide для x64, заснований на дослідженні оригінальних драйверів Win NT. Вони запрацювали 64-бітовій ОС з виправленнями, котрі були зроблені для XP. На Windows 11 не одразу все було гаразд. Розв’язанням стала зміна слота PCI, яка також усунула зависання, котрі були й на Windows 10.

Але одна невдача все ж була. Omores не зміг запустити разом з цією, другу відеокарту, Joytech Apollo 3D Fast II 12MB (та ж Voodoo2) у режимі SLI. Що ж, навіть можливості надзвичайно сумісних сучасних десктопів теж не безмежні.

Джерело: Tom’s Hardware