Ентузіаст створив чарівну паличку для гри у Hogwarts Legacy за допомогою Raspberry Pi та маніпулятора з Kano Harry Potter Coding Kit

Навряд чи комп’ютерні науки викладають у Гоґвортсі, але якби це було так, комп’ютери Raspberry Pi відіграли б у цьому важливу роль. Проєкт ентузіаста Mo з “That’s-so-Mo” дозволяє магу, який втомився чаклувати за натисканням кнопки, використовувати більш природний засіб – чарівну паличку. Для створення магії у грі Hogwarts Legacy використано паличку-маніпулятор з Kano Harry Potter Coding Kit та контролер жестів на основі Raspberry Pi Zero W.

Використання палички додає справжню автентичність у гру. Що стосується маніпуляторів, ім’я Kano знайоме багатьом по оригінальній клавіатурі для Raspberry Pi та інших цікавих комп’ютерних проєктів. Паличку з Kano Harry Potter Coding Kit призначено для вивчення програмування, але у проєкт Мо вона використовується цікавим для геймерів чином.

Дані обробляє модуль Python від GammaGames із підтримкою жезлів та захоплення жестів через з’єднання Bluetooth. На Raspberry Pi жести перетворюються на натискання клавіш, які потім відправляються на ПК із запущеною Hogwarts Legacy.

Спільнота фанатів Гаррі Поттера ретельно відібрала рухи, необхідні для створення кожного заклинання. Мо додав ці жести у програму і тепер будь-який учень Гоґвортсу може правильно виконувати заклинання «Люмос», «Вінгардіум Левіоса» або «Авада Кедавра», якщо він готовий провести час в Азкабані.

Джерело: Tom’s Hardware