Epic Games Store тепер доступний на мобільних пристроях: Fortnite повертається на iOS та Android

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Epic Games оголосила, що її магазин Epic Games Store тепер доступний для мобільних пристроїв з iOS та Android.

Мобільний Epic Games Store доступний для завантаження на пристрої Android у всьому світі. Що стосується iPhone, магазин можуть завантажити лише власники смартфонів Apple, які проживають у ЄС. Epic також надала інструкції для встановлення Epic Game Store на мобільних пристроях, посилаючись на те, що процес є тривалим «через те, що Apple і Google запропонували навмисно низьку якість встановлення», що супроводжується складними налаштуваннями, тривалими етапами та «екранами страху».

Мобільна версія Epic Games Store повинна стати «першим в історії мультиплатформенним магазином, орієнтованим на ігри», розширюючи охоплення з macOS та ПК на Android та iOS. Розробники для мобільних пристроїв отримують «однакові справедливі умови» з розподілом частки доходу 88/12.

Додатково Epic Games повідомила, що гра Fortnite офіційно повернулася на мобільні пристрої через Epic Games Store. Окрім запуску в мобільній версії Epic Games Store, власники Android та iOS з ЄС можуть отримати доступ до Fortnite через AltStore, сторонній цифровий магазин.

Це перший випадок, коли Fortnite стала нативно доступною на мобільних пристроях після того, як Apple і Google вилучили безкоштовну королівську битву з App Store і Google Play у 2020 році.

Крім того, Fall Guys та Rocket League Sideswipe також доступні для завантаження на пристрої Android у всьому світі та на iPhone в ЄС через мобільну версію EGS і AltStore в ЄС. Це перший раз, коли Fall Guys стала доступною на мобільних пристроях після її релізу у 2020 році.

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Джерело: ign

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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