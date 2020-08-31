Apple удалила аккаунт Epic Games из App Store, теперь разработчик не сможет загружать в магазин обновления и новые игры





Борьба Apple и Epic Games набирает обороты — компания из Купертино удалила аккаунт разработчика из своего магазина, из-за чего Epic Games не сможет отправлять на рассмотрение обновления существующих и не сможет загружать новые игры и приложения. Отметим, что речь не идет об аккаунтах разработчиков, которые используют Unreal Engine — на данное действие Epic Games успели получить судебный запрет.

После удаления аккаунта в App Store пропала страница Epic Games на которой ранее были собраны игры разработчика, страница с Fortnite пропала еще раньше.

Компания Apple опубликовала официальное заявление по этому поводу:

«Мы разочарованы тем, что нам пришлось удалить учетную запись Epic Games из App Store. Мы много лет работали вместе с командой Epic Games. Суд рекомендовал Epic придерживаться правил App Store, пока их дело будет рассматриваться — тех самых правил, которым они следовали в течение последнего десятилетия, пока сами не создали такую ситуацию. Epic отказалась. Вместо этого они постоянно отправляют обновления Fortnite, нарушающие правила App Store. Это несправедливо по отношению ко всем другим разработчикам в App Store и ставит под удар пользователей. Мы надеемся, что сможем снова работать вместе в будущем, но, к сожалению, сегодня это невозможно».

Практически сразу последовала реакция главы Epic Games Тима Суини:

«Заявление Apple не совсем откровенно. Они выбрали вариант с удалением аккаунта Epic Games, хотя не обязаны были делать это. Apple сказала, что мы «спамим» их обновлениями, но это не так. [За последнее время] Epic Games отправила всего три обновления — два с исправлением ошибок и одно со свежим Season 4».

Apple’s statement isn’t forthright. They chose to terminate Epic’s account; they didn’t *have* to. Apple suggests we spammed the App Store review process. That’s not so. Epic submitted three Fortnite builds: two bug-fix updates, and the Season 4 update with this note. pic.twitter.com/VpWEERDp5L — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 28, 2020

Напомним, что после того, как Epic Games скрытно установила обновление Fortnite со сторонней системой монетизации, Apple не только удалила игру из магазина контента App Store, но и пригрозила удалить аккаунты разработчиков Epic Games и отключить компании доступ ко всем инструментам для создания ПО на iOS и Mac. Apple также обвинила Epic Games в желании получить «особые условия» для себя, используя игроков Fortnite в качестве давления.

Практически сразу Epic Games обратилась в суд, чтобы получить временный запрет на эти действия, а также обвинила Apple в нарушени антимонопольного законодательства. Помимо этого Epic Games подала еще один иск против Apple, обвинив ее в незаконном давлении на Unreal Engine (и ее поддержала Microsoft). Заслушав доводы обеих сторон, суд принял решение удовлетворить ходатайство Epic Games о выдаче временного запрета, но только в части, касающейся удаления аккаунтов разработчиков Unreal Engine с платформ iOS и Mac. Следующее заседание назначено на 28 сентября 2020 года.

Источник: Techcrunch