Apple удалила аккаунт Epic Games из App Store, теперь разработчик не сможет загружать в магазин обновления и новые игры

Борьба Apple и Epic Games набирает обороты — компания из Купертино удалила аккаунт разработчика из своего магазина, из-за чего Epic Games не сможет отправлять на рассмотрение обновления существующих и не сможет загружать новые игры и приложения. Отметим, что речь не идет об аккаунтах разработчиков, которые используют Unreal Engine — на данное действие Epic Games успели получить судебный запрет.

После удаления аккаунта в App Store пропала страница Epic Games на которой ранее были собраны игры разработчика, страница с Fortnite пропала еще раньше.

Компания Apple опубликовала официальное заявление по этому поводу:

Практически сразу последовала реакция главы Epic Games Тима Суини:

Apple’s statement isn’t forthright. They chose to terminate Epic’s account; they didn’t *have* to.

Apple suggests we spammed the App Store review process. That’s not so. Epic submitted three Fortnite builds: two bug-fix updates, and the Season 4 update with this note. pic.twitter.com/VpWEERDp5L

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 28, 2020