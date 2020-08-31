Новости
Apple удалила аккаунт Epic Games из App Store, теперь разработчик не сможет загружать в магазин обновления и новые игры

Apple удалила аккаунт Epic Games из App Store, теперь разработчик не сможет загружать в магазин обновления и новые игры

Apple удалила аккаунт Epic Games из App Store, теперь разработчик не сможет загружать в магазин обновления и новые игры


Борьба Apple и Epic Games набирает обороты — компания из Купертино удалила аккаунт разработчика из своего магазина, из-за чего Epic Games не сможет отправлять на рассмотрение обновления существующих и не сможет загружать новые игры и приложения. Отметим, что речь не идет об аккаунтах разработчиков, которые используют Unreal Engine — на данное действие Epic Games успели получить судебный запрет.

После удаления аккаунта в App Store пропала страница Epic Games на которой ранее были собраны игры разработчика, страница с Fortnite пропала еще раньше.

Компания Apple опубликовала официальное заявление по этому поводу:

«Мы разочарованы тем, что нам пришлось удалить учетную запись Epic Games из App Store.

Мы много лет работали вместе с командой Epic Games. Суд рекомендовал Epic придерживаться правил App Store, пока их дело будет рассматриваться — тех самых правил, которым они следовали в течение последнего десятилетия, пока сами не создали такую ситуацию.

Epic отказалась. Вместо этого они постоянно отправляют обновления Fortnite, нарушающие правила App Store. Это несправедливо по отношению ко всем другим разработчикам в App Store и ставит под удар пользователей. Мы надеемся, что сможем снова работать вместе в будущем, но, к сожалению, сегодня это невозможно».

Практически сразу последовала реакция главы Epic Games Тима Суини:

«Заявление Apple не совсем откровенно. Они выбрали вариант с удалением аккаунта Epic Games, хотя не обязаны были делать это.

Apple сказала, что мы «спамим» их обновлениями, но это не так. [За последнее время] Epic Games отправила всего три обновления — два с исправлением ошибок и одно со свежим Season 4».

Напомним, что после того, как Epic Games скрытно установила обновление Fortnite со сторонней системой монетизации, Apple не только удалила игру из магазина контента App Store, но и пригрозила удалить аккаунты разработчиков Epic Games и отключить компании доступ ко всем инструментам для создания ПО на iOS и Mac. Apple также обвинила Epic Games в желании получить «особые условия» для себя, используя игроков Fortnite в качестве давления.

Практически сразу Epic Games обратилась в суд, чтобы получить временный запрет на эти действия, а также обвинила Apple в нарушени антимонопольного законодательства. Помимо этого Epic Games подала еще один иск против Apple, обвинив ее в незаконном давлении на Unreal Engine (и ее поддержала Microsoft). Заслушав доводы обеих сторон, суд принял решение удовлетворить ходатайство Epic Games о выдаче временного запрета, но только в части, касающейся удаления аккаунтов разработчиков Unreal Engine с платформ iOS и Mac. Следующее заседание назначено на 28 сентября 2020 года.

Источник: Techcrunch

Последние записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить