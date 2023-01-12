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ExpertBook B9403 OLED та BR1102: ASUS представляє компактні ноутбуки з великою автономністю для бізнесу та навчання

ExpertBook B9403 OLED та BR1102: ASUS представляє компактні ноутбуки з великою автономністю для бізнесу та навчання

Компанія ASUS продовжує розвивати лінійку компактних бізнес-ноутбуків з тривалим часом автономної роботи. Цього року компанія пропонує нові моделі ASUS ExpertBook B9403 OLED (для керівників бізнесу) та ASUS BR1102 (для освітнього сектору).

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ExpertBook B9403 OLED и BR1102: ASUS представляет компактные ноутбуки с большой автономностью для бизнеса и обучения

ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) – це ультралегкий ноутбук преміумкласу. Як зазначає виробник, ця 14-дюймова модель навіть легша за більшість 13-дюймових ноутбуків, присутніх на ринку. Корпус новинки виготовлено з магнієво-літієвого сплаву. Пристрій оснащений процесором Intel Core vPro 13-го покоління та до 64 ГБ оперативної пам’яті. Користувачу доступний OLED-дисплей зі співвідношенням сторін 16:10, який займає 90% площі панелі. За безпеку відповідає модуль шифрування TPM 2.0. Зазначається, що ExpertBook B9 OLED пройшов тестування за стандартом MIL-STD-810H й здатен витримувати негативні зовнішні впливи. Додатково повідомляється про використання збільшеного тачпада (на 26,8%), покращеної вебкамери та акустичної системи у порівнянні з моделлю попереднього покоління.

ExpertBook B9403 OLED и BR1102: ASUS представляет компактные ноутбуки с большой автономностью для бизнеса и обучения

Ноутбук для навчання ASUS BR1102 доступний у версіях BR1102C та BR1102F з традиційним формфактором та у вигляді ноутбука-трансформера з екраном, що розкривається на 360°. Це компактна система з 11,6-дюймовим дисплеєм, яка має покращений захист віз зовнішніх впливів. BR1102 пройшов тестування відповідно до вимог військового стандарту надійності. Він має вологозахищену клавіатуру, стійку до пошкоджень і подряпин поверхню корпусу, посилені компоненти з гумовим бампером і спеціальне покриття для зручного перенесення та захисту від вислизання.

ExpertBook B9403 OLED и BR1102: ASUS представляет компактные ноутбуки с большой автономностью для бизнеса и обучения

Система містить процесор Intel Core 12-го покоління та акумулятор, який забезпечує до 10 годин автономної роботи. Для потреб школярів пропонуються операційна система Windows 11 Education, підтримка двох накопичувачів, камера з технологією усунення шумів, шторка вебкамери та додаткова 13 мегапіксельна камера. Ще одна особливість пристрою –  клавіатура з обробкою ASUS Antimicrobial Guard, що допомагає підтримувати чистоту поверхонь ноутбука. Вона знешкоджує понад 99% шкідливих мікроорганізмів у 24-годинний період.

Ціна та строки початку продажів ноутбуків ASUS ExpertBook B9403 OLED та ASUS BR1102 поки що не повідомляються.


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