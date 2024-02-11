Філ Спенсер каже, що Microsoft не припинить виробництво Xbox – ймовірно, ігри компанії вийдуть на PS5

Коли хтось робить заяви «ми все ще на плаву» – ймовірно, справи дійсно кепські. Як передає VGC, посилаючись на журналістку Шеннон Ляо, таку заяву про Xbox зробив голова відділу ігор Microsoft.

Філ Спенсер повідомив співробітникам, що Xbox наразі не планує припиняти виробництво консолей і що консолі Xbox залишаться частиною її стратегії, яка передбачає кілька типів пристроїв.

Публічно Microsoft зберігає мовчання щодо нещодавніх повідомлень про те, що вона може вивести ігри, включно зі своїм ключовим ексклюзивом Starfield, на PlayStation 5. Є тільки оголошення про «бізнес-оновлення» наступного тижня.

We’re listening and we hear you. We’ve been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned. — Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2024

«Ми слухаємо і ми чуємо вас. На наступний тиждень ми запланували інформаційну подію для бізнесу, де ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися з вами більш детальною інформацією про наше бачення майбутнього Xbox. Залишайтеся з нами».

Стверджується, що кілька великих ексклюзивів для Xbox, включаючи Starfield, Hi-Fi Rush і Indiana Jones, можуть бути випущені на PS5, як частина значної зміни стратегії ігрового підрозділу Microsoft.

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Якщо ця інформація підтвердиться, це означатиме важливий поворот в ігровій стратегії Microsoft, згідно з якою раніше компанія зберігала свої найбільші нові релізи виключно для своїх консолей.

Хоча інформація офіційно не підтверджена, вона викликала бурхливу негативну реакцію в спільноті Xbox, у тому числі з боку відомих впливових осіб Xbox із великою кількістю підписників. Дехто припускає, що це може означати початок кінця консольного бізнесу Microsoft.