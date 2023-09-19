Новий Xbox в 2024 році — Microsoft готує циліндричний Xbox Series X на 2 ТБ без дисководу

Суд FTC vs. Microsoft продовжує розкривати плани компанії. Після листування топменеджерів та подробиць щодо термінів виходу The Elder Scrolls VI, стали відомі плани щодо випуску наступної ітерації консолі Xbox Series X.

Мова про консоль із кодовим іменем Brooklin, передає The Verge. Згідно зі слайдом презентації, нова консоль стане найпотужнішим Xbox за всі часи та не матиме приводу для дисків. На фото показаний циліндричний корпус, на передній панелі якого буде порт USB-C із можливістю заряджання. Ємність накопичувача складе 2 ТБ, буде підтримка технологій Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E.

Завдяки процесору, виконаного за 6-нм техпроцесом, має зменшитися на 15% енергоспоживання. А в режимі очікування нова консоль повинна споживати на 20% менше, ніж актуальна Xbox Series S, І це все за ціною 499 доларів, як зараз оцінюється Xbox Series X.

Суттєві оновлення чекають і на геймпад, який поки під кодовим іменем Sebille. Пристрій матиме акселерометр та гіроскоп та змогу прямого з’єднання з хмарою. Microsoft також описала кілька технологій для покращення відчуттів геймерів — precision haptic feedback (точний тактильний зворотний зв’язок) і VCA haptics double as speakers (тактильні двигуни працюють як динаміки). Кнопки мають стати тихіше, а сам контролер — міцніше.

Найцікавіше — це дорожня карта випуску цих продуктів. Першим вийде геймпад перед літом 2024-го. Далі в кінці серпня, на початку вересня очікується наступник Xbox Series S за 299 доларів із накопичувачем на 1 ТБ (зараз дуже обмежений в сучасних умовах показник 512 ГБ) під кодовим іменем Ellewood.

Врешті Brooklin мають представити у жовтні листопаді наступного року.

Витік в цілому підтверджує попередні слова про те, що Microsoft планує повністю цифрову Xbox Series X та більше пристроїв Xbox на 2025 рік.