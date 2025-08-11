10 кращих ігрових приквелів за версією IGN — від Divinity до Metal Gear Solid

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

IGN склало рейтинг десяти найкращих приквелів у відеоіграх. До списку потрапили проєкти різних жанрів — від культових екшенів до рольових ігор, що розширюють історії відомих серій.

Чимало геймерів впізнають майже кожну гру з переліку. На думку видання, деякі класичні проєкти заклали фундамент для наступних частин, а інші релізи переосмислюють початок знайомих історій та знайомлять гравців із ключовими персонажами у несподіваних обставинах.

10 кращих ігрових приквелів — від останнього до першого місця

Batman: Arkham Origins — історія про 27-річного Бетмена, який у різдвяну ніч протистоїть вісьмом найнебезпечнішим убивцям Ґотема. Гра разом з тим показує становлення Джокера та вводить TN-1 — сироватку, яка стане основою для Titan у наступних частинах серії.

God of War: Chains of Olympus — передісторія до першої частини, яка відкрила причину ненависті Кратоса до богів. Попри формат PSP, гра свого часу вразила масштабом, візуальною якістю та передала фірмовий екшн серії, закладаючи основу для всіма впізнаваної саги.

Super Mario World 2: Yoshi’s Island — сюжет про те, як Йоші рятує малюка Маріо та Луїджі. Nintendo створила гру з унікальними рухами Йоші, яка заохочує дослідження замість звичного платформера того часу. Аж в 1995 році гравці високо оцінили візуальний стиль та музику Кодзі Кондо.

Divinity: Original Sin — чудернацька RPG, яка розповідала про ранні роки світу Рівеллон і витоки небезпечної магії Джерела. Фанати попередніх частин змогли побачити молодші версії знайомих персонажів, як Зандалор і Беллегар. Гра стала проривом для серії, а також задала стандарти для Original Sin 2 і Baldur’s Gate 3, зробивши Larian лідером жанру RPG.

Devil May Cry 3: Dante’s Awakening — приквел, що повертає молодого Данте до його зухвалого образу та розкриває історію його брата Вергілія. Гра заповнила сюжетні прогалини попередніх частин, заклала основу для всієї серії та змінила бойовий стиль. Прихильники обожнюють складність цієї частини та пафосні комбінації.

Halo: Reach — історія про останні дні планети Річ перед подіями Halo: Combat Evolved. Гравець бере на себе роль Noble Team — спартанців, які виконують фатальну місію, щоб передати Кортану на корабель UNSC. Відсутність головного героя Мастер Чіфа дозволила розкрити інших спартанців, а також їхню трагічну та героїчну історію.

Yakuza 0 — екшен-пригода, яка заманила нове покоління до знайомства з Казумою Кірю та Горо Маджімою. Гра показала молодих і несформованих персонажів, які беруть участь в подіях за 20 років до першої гри. Усе там обертається навколо боротьби за невелику земельну ділянку у Камурочо. Для новачків об’єктивним плюсом є те, що можна заглибитися в сюжет без знань попередніх частин. Це ідеальний старт для знайомства з франшизою Yakuza.

Deus Ex: Human Revolution — це гра про майбутнє, де люди можуть покращувати своє тіло за допомогою технологій. Користувачі досліджують його через історію Адама Дженсена. Чоловіка насильно змінили після катастрофи, а його боротьба показує конфлікт між елітою з імплантами та знедоленими. Human Revolution створює серйозну антиутопію, яка з роками стає дедалі реальнішою.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater — усіма улюблена частина від Хідео Кодзіми, яка розповідає про Naked Snake (майбутнього Біг Босса) і закладає основу всієї серії. Революційна гра переосмислила жанр стелсу, перенісши дії в джунглі з адаптивним камуфляжем і відкритим дизайном. Snake Eater розкриває походження Патріотів і трагічну історію Біг Босса, щоб змінити розуміння антагоніста. Його шлях від агента ЦРУ до легенди проходить через усі частини Metal Gear.

Red Dead Redemption 2 — безперечно шикарний приквел, який залишається і візуально, і сюжетно досконалим на сьогодні. Гра показує занепад Дикого Заходу через історію Артура Моргана — складного, багатогранного героя, чий шлях перетворюється на болісне прощання зі свободою. Тайтл перевершив очікування своєю деталізацією, акторською грою та глибоким сюжетом.

