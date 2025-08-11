Новини Ігри 11.08.2025 comment views icon

10 кращих ігрових приквелів за версією IGN — від Divinity до Metal Gear Solid

Маргарита Юзяк

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

IGN склало рейтинг десяти найкращих приквелів у відеоіграх. До списку потрапили проєкти різних жанрів — від культових екшенів до рольових ігор, що розширюють історії відомих серій.

Чимало геймерів впізнають майже кожну гру з переліку. На думку видання, деякі класичні проєкти заклали фундамент для наступних частин, а інші релізи переосмислюють початок знайомих історій та знайомлять гравців із ключовими персонажами у несподіваних обставинах.

10 кращих ігрових приквелів — від останнього до першого місця

  • Batman: Arkham Origins — історія про 27-річного Бетмена, який у різдвяну ніч протистоїть вісьмом найнебезпечнішим убивцям Ґотема. Гра разом з тим показує становлення Джокера та вводить TN-1 — сироватку, яка стане основою для Titan у наступних частинах серії.
10 кращих ігрових приквелів за версією IGN — від Divinity до Metal Gear Solid
Batman: Arkham Origins
  • God of War: Chains of Olympus — передісторія до першої частини, яка відкрила причину ненависті Кратоса до богів. Попри формат PSP, гра свого часу вразила масштабом, візуальною якістю та передала фірмовий екшн серії, закладаючи основу для всіма впізнаваної саги.
10 кращих ігрових приквелів за версією IGN — від Divinity до Metal Gear Solid
God of War: Chains of Olympus
  • Super Mario World 2: Yoshi’s Island — сюжет про те, як Йоші рятує малюка Маріо та Луїджі. Nintendo створила гру з унікальними рухами Йоші, яка заохочує дослідження замість звичного платформера того часу. Аж в 1995 році гравці високо оцінили візуальний стиль та музику Кодзі Кондо.
10 кращих ігрових приквелів за версією IGN — від Divinity до Metal Gear Solid
Super Mario World 2: Yoshi’s Island
  • Divinity: Original Sin — чудернацька RPG, яка розповідала про ранні роки світу Рівеллон і витоки небезпечної магії Джерела. Фанати попередніх частин змогли побачити молодші версії знайомих персонажів, як Зандалор і Беллегар. Гра стала проривом для серії, а також задала стандарти для Original Sin 2 і Baldur’s Gate 3, зробивши Larian лідером жанру RPG.
10 кращих ігрових приквелів за версією IGN — від Divinity до Metal Gear Solid
Divinity: Original Sin
  • Devil May Cry 3: Dante’s Awakening — приквел, що повертає молодого Данте до його зухвалого образу та розкриває історію його брата Вергілія. Гра заповнила сюжетні прогалини попередніх частин, заклала основу для всієї серії та змінила бойовий стиль. Прихильники обожнюють складність цієї частини та пафосні комбінації.
10 кращих ігрових приквелів за версією IGN — від Divinity до Metal Gear Solid
Devil May Cry 3: Dante’s Awakening
  • Halo: Reach — історія про останні дні планети Річ перед подіями Halo: Combat Evolved. Гравець бере на себе роль Noble Team — спартанців, які виконують фатальну місію, щоб передати Кортану на корабель UNSC. Відсутність головного героя Мастер Чіфа дозволила розкрити інших спартанців, а також їхню трагічну та героїчну історію.
10 кращих ігрових приквелів за версією IGN — від Divinity до Metal Gear Solid
Halo: Reach
  • Yakuza 0 — екшен-пригода, яка заманила нове покоління до знайомства з Казумою Кірю та Горо Маджімою. Гра показала молодих і несформованих персонажів, які беруть участь в подіях за 20 років до першої гри. Усе там обертається навколо боротьби за невелику земельну ділянку у Камурочо. Для новачків об’єктивним плюсом є те, що можна заглибитися в сюжет без знань попередніх частин. Це ідеальний старт для знайомства з франшизою Yakuza.
10 кращих ігрових приквелів за версією IGN — від Divinity до Metal Gear Solid
Yakuza 0
  • Deus Ex: Human Revolution — це гра про майбутнє, де люди можуть покращувати своє тіло за допомогою технологій. Користувачі досліджують його через історію Адама Дженсена. Чоловіка насильно змінили після катастрофи, а його боротьба показує конфлікт між елітою з імплантами та знедоленими. Human Revolution створює серйозну антиутопію, яка з роками стає дедалі реальнішою.
10 кращих ігрових приквелів за версією IGN — від Divinity до Metal Gear Solid
Deus Ex: Human Revolution
  • Metal Gear Solid 3: Snake Eater — усіма улюблена частина від Хідео Кодзіми, яка розповідає про Naked Snake (майбутнього Біг Босса) і закладає основу всієї серії. Революційна гра переосмислила жанр стелсу, перенісши дії в джунглі з адаптивним камуфляжем і відкритим дизайном. Snake Eater розкриває походження Патріотів і трагічну історію Біг Босса, щоб змінити розуміння антагоніста. Його шлях від агента ЦРУ до легенди проходить через усі частини Metal Gear.
10 кращих ігрових приквелів за версією IGN — від Divinity до Metal Gear Solid
Metal Gear Solid 3: Snake Eater
  • Red Dead Redemption 2 — безперечно шикарний приквел, який залишається і візуально, і сюжетно досконалим на сьогодні. Гра показує занепад Дикого Заходу через історію Артура Моргана — складного, багатогранного героя, чий шлях перетворюється на болісне прощання зі свободою. Тайтл перевершив очікування своєю деталізацією, акторською грою та глибоким сюжетом.
10 кращих ігрових приквелів за версією IGN — від Divinity до Metal Gear Solid
Red Dead Redemption 2

Наприкінці можемо порадити найцікавіші нові ігри 2025 року за версією ITC.ua. А також 16 найочікуваніших ігор 2025 року, з яких на момент публікації вже вийшли сім проєктів.

Джерело: IGN

