PS5 Pro: Sony анонсувала апгрейд для Metal Gear Solid, Resident Evil і Stellar Blade

Компанія Sony оголосила сім нових ігор, які отримають покращення для консолі PlayStation 5 Pro.
До переліку нових проєктів, оптимізованих для PS5 Pro, увійшли Stellar Blade, Star Wars Jedi: Survivor, F1 24, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Resident Evil Village, Resident Evil 4 та Dragon Age: The Veilguard.
Загалом Sony підтвердила 20 ігор, які матимуть покращену версію для PS5 Pro:
- Alan Wake 2
- Assassin’s Creed Shadows
- Demon’s Souls
- Dragon Age: The Veilguard
- Dragon’s Dogma II
- F1 24
- Final Fantasy VII Rebirth
- Gran Turismo 7
- Hogwarts Legacy
- Horizon Forbidden West
- Marvel’s Spider-Man 2
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Resident Evil 4
- Resident Evil Village
- Star Wars Jedi: Survivor
- Stellar Blade
- The Crew Motorfest
- The First Descendant
- The Last of Us Part II Remastered
Sony анонсувала PlayStation 5 Pro 10 вересня. Ціна консолі становитиме $700, що робить її однією з найдорожчих у лінійці PlayStation за всю історію бренду. Дисковод для нової версії приставки продаватимуть окремо.
Ігри, оптимізовані для PS5 Pro, зможуть одночасно забезпечити високу роздільну здатність і частоту кадрів завдяки потужнішому апаратному забезпеченню та технології масштабування зображення PSSR на основі штучного інтелекту.
Sony очікує, що до запуску консолі від 40 до 50 ігор матимуть оптимізовані версії для PS5 Pro. Приставка також підтримуватиме ігри для PS4 та PS5, які не отримали спеціальних оновлень. Деякі з них зможуть працювати швидше завдяки режиму Boost Mode.
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Джерело: The Verge
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