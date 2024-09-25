PS5 Pro: Sony анонсувала апгрейд для Metal Gear Solid, Resident Evil і Stellar Blade

Компанія Sony оголосила сім нових ігор, які отримають покращення для консолі PlayStation 5 Pro.

До переліку нових проєктів, оптимізованих для PS5 Pro, увійшли Stellar Blade, Star Wars Jedi: Survivor, F1 24, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Resident Evil Village, Resident Evil 4 та Dragon Age: The Veilguard.

Загалом Sony підтвердила 20 ігор, які матимуть покращену версію для PS5 Pro:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Shadows

Demon’s Souls

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma II

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Star Wars Jedi: Survivor

Stellar Blade

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

Sony анонсувала PlayStation 5 Pro 10 вересня. Ціна консолі становитиме $700, що робить її однією з найдорожчих у лінійці PlayStation за всю історію бренду. Дисковод для нової версії приставки продаватимуть окремо.

Ігри, оптимізовані для PS5 Pro, зможуть одночасно забезпечити високу роздільну здатність і частоту кадрів завдяки потужнішому апаратному забезпеченню та технології масштабування зображення PSSR на основі штучного інтелекту.

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Sony очікує, що до запуску консолі від 40 до 50 ігор матимуть оптимізовані версії для PS5 Pro. Приставка також підтримуватиме ігри для PS4 та PS5, які не отримали спеціальних оновлень. Деякі з них зможуть працювати швидше завдяки режиму Boost Mode.

Джерело: The Verge