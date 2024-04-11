Фінальний трейлер екшену «Манкімен» від творців «Джона Віка». Прем’єра в Україні — 18 квітня

Фільм, який став хітом в американському та міжнародному прокаті, прямує в українські кінотеатри.

«Коли світ поглинає вбивча корупція, безкарна поліція та продажні політики — одна маленька іскра здатна спалити всіх. Загадковий герой, який заробляє на життя підставними боями без правил, має єдину мету — помститися вбивцям матері, а для цього він одягає маску Ханумана — мавпоподібного божества, який є символом страху та покарання для злочинців. Він стає Манкіменом, який прийде за кожною продажною душею, яка стоїть між ним та справедливістю», — йдеться в офіційному синопсисі.

Номінант на «Оскар», актор Дев Патель, дебютує у режисерській ролі — він же втілив на екрані головного персонажа. Продюсують стрічку Джордан Піл («Пастка») та команда студії Thunder Road Безіла Іванека, яка стоїть за виробництвом відомої франшизи «Джон Вік».

«Манкімен» вже вийшов у багатьох кінотеатрах світу і на цей час має доволі пристойні оцінки на Rotten Tomatoes — 88% від критиків та 83% від глядачів.

Прем’єра в Україні — 18 квітня.

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