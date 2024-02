Фінальний трейлер Skull and Bones — багатостраждального піратського екшену Ubisoft. Спочатку реліз планувався на 2018 рік

Після справжнього виробничого пекла та безлічі перенесень Skull & Bones прямує до релізу — напередодні старту відкритого бета-тесту Ubisoft поділилась фінальним трейлером багатостраждального піратського екшену AAA-класу (чи AAAA?) у відкритому світі.

Трохи передісторії Skull & Bones

Розробка Skull and Bones стартувала у далекому 2013 році — як розширення знаменитого хіта Assassin’s Creed IV: Black Flag. Від анонсу гри у 2017 році дату релізу міняли аж 9 (!) разів — гра мала вийти ще у 2018 році. Але всі плани пішли шкереберть. Якщо цікаво, ось усі релізні дати Skull & Bones:

◉ кінець 2018 року

◉ 2019 рік

◉ 2020 рік

◉ 2021-2022 рік

◉ 2022-2023 рік

◉ 8 листопада 2022 року

◉ 9 березня 2023 року

◉ 2023-2024 рік

◉ 16 лютого 2024 року

За більш як 10 років розробки гри Ubisoft опублікувала різних 29 відео, трейлерів, тизерів, анонсів та щоденників розробників — зараз знайти їх усі вже трохи проблематично, оскільки деякі старі матеріали з певних каналів і сторінок Ubisoft вже видалені, але, якщо дуже захотіти, можна знайти відео 2017 року. Ось, наприклад, анонсуючий трейлер з E3 2017:

І як тут не пригадати ще один (надзвичайно ефектний) кінематографічний трейлер — під саундтрек «Короля Артура» Гая Річі (Growing Up Londinium Деніела Пембертона):

Фініш

Наразі Ubisoft, як відомо, у глибокій кризі — нещодавно Том Хендерсон у змістовній статті розповідав про внутрішні проблеми шостої за кількістю співробітників геймдев-компанією у світі. Якщо цікаво, криза почалася раніше і відтоді краще не стало — ось тут розповідали. У тексті Хендерсон, між іншим, згадує катастрофічний Skull & Bones, чий бюджет за близько 10 років через проблемний менеджмент та відсутність чіткого творчого бачення розрісся до $200 млн — Ubisoft навіть не сподівається відбити всі ці витрати.

У фінальному релізному трейлері під «You Should See Me in a Crown» Біллі Айліш, яка стала музичною темою відео, розробники зосередилися на демонстрації битв між різними піратськими угрупованнями. Хоча кілька мальовничих сцен на суші також увійшли до відеоряду. З 8 по 11 лютого відбудеться відкрите тестування Skull and Bones — взяти участь у ньому зможуть усі охочі. Гра вийде 16 лютого на ПК, PS5 та Xbox Series X|S.

Трейлер до релізу

Кількома днями раніше вийшло відео, присвячене пострелізній підтримці піратського екшену — автори планують підтримувати гру кілька років. У перший рік мають вийти чотири сезонні оновлення, які познайомлять геймерів з легендарними піратами та здивують рідкісними предметами кастомізації.

Плани розвитку