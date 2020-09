Ubisoft причислила Beyond Good & Evil 2 и Skull & Bones к играм AAAA-класса

Судя по всему, неформальный термин AAA (triple-A), использующийся крупными издателями с конца 1990-х годов для обозначения класса высокобюджетных компьютерных игр, отживает свое и впереди нас ждут игры нового класса — AAAA. По крайней мере, крупные издатели все чаще используют этот термин в отношении будущих крупных проектов, чтобы выделить их на фоне других AAA-игр.

Вслед за Microsoft, которая ранее обозначила Forza Motorsport 5 игрой AAAA-класса и заявила, что ее новая студия The Initiative создана специально для новых AAAA-игр, и Ubisoft начала использовать этот термин. Правда, пока только внутри компании, а не публично. Доказательством тому служат профили нескольких разработчиков Ubisoft в LinkedIn, которые, говоря о будущих проектам, называют их играми AAAA-класса. Это заметил пользователь твиттера Timur222.

В частности, технический арт-директор Beyond Good & Evil 2 Сирил Маскиллиер описывает проект, давно находящийся в разработке, как nexgen-игру с открытым миром класса AAAA.

Старший продюсер пиратского приключенческого экшена Skull & Bones Франсуа Логе также описывает свой проект как AAAA-игру.

Упоминания разработки неизвестных AAAA-игр также содержатся на страницах разработчиков из отделов Ubisoft в Берлине и французском городе Бордо. Не исключено, что под AAAA-игрой берлинской студии может подразумеваться Far Cry 6.

Unsure what this is.

unannounced Quadruple A game at Ubisoft Berlin. pic.twitter.com/cmkLRH3r4l

— Timur222 (@bogorad222) September 7, 2020