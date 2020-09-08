Ubisoft причислила Beyond Good & Evil 2 и Skull & Bones к играм AAAA-класса





Судя по всему, неформальный термин AAA (triple-A), использующийся крупными издателями с конца 1990-х годов для обозначения класса высокобюджетных компьютерных игр, отживает свое и впереди нас ждут игры нового класса — AAAA. По крайней мере, крупные издатели все чаще используют этот термин в отношении будущих крупных проектов, чтобы выделить их на фоне других AAA-игр.

Вслед за Microsoft, которая ранее обозначила Forza Motorsport 5 игрой AAAA-класса и заявила, что ее новая студия The Initiative создана специально для новых AAAA-игр, и Ubisoft начала использовать этот термин. Правда, пока только внутри компании, а не публично. Доказательством тому служат профили нескольких разработчиков Ubisoft в LinkedIn, которые, говоря о будущих проектам, называют их играми AAAA-класса. Это заметил пользователь твиттера Timur222.

В частности, технический арт-директор Beyond Good & Evil 2 Сирил Маскиллиер описывает проект, давно находящийся в разработке, как nexgen-игру с открытым миром класса AAAA.

Старший продюсер пиратского приключенческого экшена Skull & Bones Франсуа Логе также описывает свой проект как AAAA-игру.

Упоминания разработки неизвестных AAAA-игр также содержатся на страницах разработчиков из отделов Ubisoft в Берлине и французском городе Бордо. Не исключено, что под AAAA-игрой берлинской студии может подразумеваться Far Cry 6.

Unsure what this is.

unannounced Quadruple A game at Ubisoft Berlin. pic.twitter.com/cmkLRH3r4l — Timur222 (@bogorad222) September 7, 2020

Ubisoft Bordeaux is working on an AAAA game. pic.twitter.com/MqLKnKXEat — Timur222 (@bogorad222) September 7, 2020

Пока неясно, какой конкретно смысл вложен в термин AAAA, и есть ли он вообще. Смогут ли эти игры действительно выйти на совершенно новый уровень по сравнению с текущими AAA-играми. Либо же AAAA — это просто маркетинговый термин для оправдания повышения цен на игры следующего поколения. Здравый скептицизм подсказывает, что, скорее всего, второе, но узнать наверняка можно будет только после выхода этих самых игр AAAA.

Источник: wccftech