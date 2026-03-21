Новини Кіно 21.03.2026

Assassin’s Creed від Netflix: зйомки стартували в Італії, запросили акторів з "Фундації" та "Лицара сімох королівств"

Вадим Карпусь

Assassin’s Creed від Netflix: зйомки стартували в Італії, запросили акторів з "Фундації" та "Лицара сімох королівств"
Netflix запустив виробництво серіалу за мотивами Assassin’s Creed. І тепер стали відомі деякі подробиці щодо майбутнього проекту. Отже, з’ясувалося, що події розгорнуться в Стародавньому Римі, у 64 році нашої ери. Зйомки вже розпочалися в Італії, а разом із цим оголосили й повний акторський склад.


Сюжет серіалу не копіює жодну з ігор, хоча повертає нас до знайомого світу, який фанати пам’ятають ще з Assassin’s Creed Brotherhood. Щоправда, події телеадаптації відбуваються більш ніж за тисячу років до історії гри. У центрі сюжету буде протистояння Ордену тамплієрів і Братства асасинів, які мають абсолютно різне бачення майбутнього людства. Ubisoft підкреслює, що це повністю оригінальна історія, створена спеціально для серіалу.

Серіал Assassin’s Creed зібрав чимало відомих акторів: Сандра Гульдберг-Кампп (“Фундація“), Юссеф Керкур (“Лицар сімох королівств“), Міррен Мак (“28 років по тому: Храм кісток“) і Луїс Маккартні (“Дивні дива: Перша тінь”). Раніше також підтвердили участь Лоли Петтігрю (“Порушення кордонів”) і Тобі Воллеса (“Молочні зуби”), яких розглядають як ключових персонажів.

Assassin’s Creed від Netflix: зйомки стартували в Італії, запросили акторів з "Фундації" та "Лицара сімох королівств"

За проєкт відповідають досвідчені шоуранери: Роберто Патіно (“Світ Дикого Заходу“, “Сини анархії”) та Девід Вайнер (Halo, “Убивство”). Основні зйомки проходять у легендарних студіях Cinecittà в Римі — це один із найбільших кіномайданчиків Європи, де знімали десятки великих проєктів.


Для Netflix це не перший досвід роботи з франшизами Ubisoft. У 2023 році вийшов анімаційний “Капітан Лазерхоук: Кривавий дракон: Ремікс”, а торік на екрани потрапив Splinter Cell: Deathwatch із Семом Фішером. Обидва проєкти показали, що платформа активно розвиває ігрові адаптації.

Дата прем’єри серіалу Assassin’s Creed поки не оголошена, але з огляду на лише старт зйомок чекати швидкого релізу не варто.

Дві Far Cry, “кілька” Assassin’s Creed, скорочення та звинувачення у кумівстві: що відбувається в Ubisoft

У трейлері серіалу "Володар мух" новий Драко з "Гаррі Поттера" оголошує боротьбу за владу
Серіал "Гаррі Поттер" вийде за межі книг і зробить Драко "багатовимірним"
Netflix розкрили акторський склад майбутнього серіалу по Assassin's creed та назвали режисера
"Люди вмовляли мене піти з шоу": новий Дамблдор з "Гаррі Поттера" назвав погляди Джоан Роулінг на трансгендерів "незрозумілими"
Серіал "Світляк" / Firefly отримає продовження з оригінальними акторами: але є нюанс
На Netflix вийшов другий сезон "Ван Піс": одразу із 8 епізодами
Hulu скасував перезапуск серіалу "Баффі — переможниця вампірів"
Серіал "Останні з нас" представив актора, що зіграє батька Еббі
Amazon оновила графік виходу серіалу "Фолаут": останні два епізоди вийдуть раніше
Серіал "Розрив" / Severance починає зйомки 3-го сезону: із новими персонажами та режисером
Джордж Мартін анонсував виставу "Гра престолів: Божевільний король", приквел про батька Дейєнеріс
На HBO відбулась премʼєра "Лицаря сімох королівств" — приквелу "Гри престолів" про Дунка та Егга
Перший погляд на 4-й сезон "Теда Лассо" та офіційна дата виходу (вже цьогоріч!)
Netflix показав перші кадри серіалу The Boroughs: sci-fi про інопланетян та пенсіонерів від творців "Дивних див"
Трейлер серіалу "Ліхтарі" від DC нагадує "Справжній детектив" із супергероями
"Лицар сімох королівств" побив рекорд IMDb з оцінкою 10/10: краще за всі серії "Гри престолів"
На Prime Video завершився 2-й сезон "Фолаут": всі епізоди можна переглянути одночасно
Netflix розкрив дату виходу "Пригод Кліффа Бута" з Бредом Піттом
Netflix показав перші кадри "Пригод Кліффа Бута" з Бредом Піттом
Серіал "Хітмен" скасували після 10 років розробки
Нова Fable запозичила техніку оповіді з серіалу "Офіс”
