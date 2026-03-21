Assassin’s Creed від Netflix: зйомки стартували в Італії, запросили акторів з "Фундації" та "Лицара сімох королівств"

Серіал Assassin's Creed від Netflix запустили у виробництво в Італії

Netflix запустив виробництво серіалу за мотивами Assassin’s Creed. І тепер стали відомі деякі подробиці щодо майбутнього проекту. Отже, з’ясувалося, що події розгорнуться в Стародавньому Римі, у 64 році нашої ери. Зйомки вже розпочалися в Італії, а разом із цим оголосили й повний акторський склад.





Сюжет серіалу не копіює жодну з ігор, хоча повертає нас до знайомого світу, який фанати пам’ятають ще з Assassin’s Creed Brotherhood. Щоправда, події телеадаптації відбуваються більш ніж за тисячу років до історії гри. У центрі сюжету буде протистояння Ордену тамплієрів і Братства асасинів, які мають абсолютно різне бачення майбутнього людства. Ubisoft підкреслює, що це повністю оригінальна історія, створена спеціально для серіалу.

Серіал Assassin’s Creed зібрав чимало відомих акторів: Сандра Гульдберг-Кампп (“Фундація“), Юссеф Керкур (“Лицар сімох королівств“), Міррен Мак (“28 років по тому: Храм кісток“) і Луїс Маккартні (“Дивні дива: Перша тінь”). Раніше також підтвердили участь Лоли Петтігрю (“Порушення кордонів”) і Тобі Воллеса (“Молочні зуби”), яких розглядають як ключових персонажів.

За проєкт відповідають досвідчені шоуранери: Роберто Патіно (“Світ Дикого Заходу“, “Сини анархії”) та Девід Вайнер (Halo, “Убивство”). Основні зйомки проходять у легендарних студіях Cinecittà в Римі — це один із найбільших кіномайданчиків Європи, де знімали десятки великих проєктів.





Для Netflix це не перший досвід роботи з франшизами Ubisoft. У 2023 році вийшов анімаційний “Капітан Лазерхоук: Кривавий дракон: Ремікс”, а торік на екрани потрапив Splinter Cell: Deathwatch із Семом Фішером. Обидва проєкти показали, що платформа активно розвиває ігрові адаптації.

Дата прем’єри серіалу Assassin’s Creed поки не оголошена, але з огляду на лише старт зйомок чекати швидкого релізу не варто.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: engadget