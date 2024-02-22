Nvidia відзвітувала про результати четвертого фінансового кварталу, які перевершили прогнози Волл-стріт щодо прибутків і продажів, і заявила, що доходи в поточному кварталі будуть кращими, ніж очікувалося, навіть всупереч підвищеним очікуванням щодо масового зростання. Акції Nvidia зросли приблизно на 10%.

Nvidia стала головним бенефіціаром нещодавньої одержимості технологічної індустрії великими моделями штучного інтелекту, які виконуються на дорогих графічних процесорах компанії для серверів.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг у розмові з аналітиками відповів на побоювання інвесторів, що компанія може бути не в змозі підтримувати таке зростання або рівень продажів протягом цілого року.

Чистий прибуток Nvidia за квартал склав $12,29 млрд, або $4,93 на акцію, що на 769% більше, ніж торік, коли він становив $1,41 млрд, або 57 центів на акцію. Загальний дохід Nvidia зріс на 265% порівняно з минулим роком завдяки високим продажам чипів штучного інтелекту для серверів, зокрема лінійці Hopper та H100 конкретно.

Продажі бізнесу центрів обробки даних компанії, який зараз складає більшу частину доходу Nvidia зросли на 409% до $18,40 млрд. Більша частина продажів центрів обробки даних компанії припало на великих хмарних провайдерів. При цьому Nvidia заявила, що її доходи від центрів обробки даних постраждали від нещодавніх обмежень США на експорт передових напівпровідників для штучного інтелекту до Китаю, передає CNBC.

Ігровий бізнес компанії, який включає відеокарти для ноутбуків та ПК, зріс лише на 56% у порівнянні з минулим роком до $2,87 млрд. Відеокарти для ігор були основним бізнесом Nvidia до того, як її чипи для ШІ почали набирати обертів, і деякі з відеокарт Nvidia можуть використовуватися для ШІ.

Курс UX/UI Designer. За 12 місяців ви виростете з початківця — до джуна. Для цього розберете функціонал Figma. Вибудуєте воркфлоу роботи над проєктом: від клієнтського брифу й рисерчу — до презентації. Інформація про курс

Менші бізнеси Nvidia не показали такого ж стрімкого зростання. Її пов’язаний з автомобілями бізнес знизився на 4% до 281 млн доларів, а OEM та інший бізнес, який включає криптографічні чіпи, зріс на 7% до 90 млн доларів. Бізнес Nvidia, що виробляє графічне обладнання для професійних додатків, зріс на 105% до 463 млн доларів.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!