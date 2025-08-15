Новини Авто 15.08.2025 comment views icon

Ford анонсує електропікап, втричі дешевший за Cybertruck

Електричний пікап Ford

Ford готує масштабну трансформацію своєї виробничої стратегії. Центральною частиною цього плану стане абсолютно новий середньорозмірний електропікап з початковою ціною близько $30 тис. — приблизно утричі дешевше за Cybertruck. Водночас компанія пустить під ніж кілька популярних моделей з ДВЗ.

Ця модель електричного пікапу стане першою в новій лінійці доступних електромобілів, побудованих на щойно представленій платформі Ford Universal EV Platform. Виробник заявляє, що новинка матиме нижчу вартість володіння, ніж Tesla Model Y, а також виграє в просторі салону завдяки інноваційній архітектурі.

Прем’єра відбулася на заводі в Луїсвіллі (штат Кентуккі), де Ford заявила, що для старту виробництва у 2027 році потрібно звільнити потужності. Це означає припинення випуску бензинових Ford Escape та Lincoln Corsair після виходу версій модельного року 2026. Рішення стало несподіванкою, адже Escape нині займає друге місце серед найбільш продаваних кросоверів компанії (82 589 проданих авто за перше півріччя проти 72 438 у Bronco Sport). Lincoln Corsair — друга за популярністю модель бренду після Nautilus (13 096 проданих авто з початку року). Хоча виробництво завершиться наприкінці цього року, обидві моделі залишатимуться в продажу до 2026-го.

Ford Universal EV Platform

Нова платформа Ford Universal EV Platform призначена для створення цілого сімейства електромобілів із фокусом на доступність, ефективність та модульність. Вона дозволить оптимізувати розміщення батареї, електромоторів та салону, збільшуючи внутрішній простір без збільшення габаритів. Окрім того, Ford робить ставку на зниження вартості виробництва завдяки уніфікації компонентів між різними моделями. Це критично важливо для боротьби в сегменті, де дедалі більше виробників пропонують дешевші електрокари, зокрема китайські бренди.

Ford уже інвестувала близько $5 млрд у модернізацію виробничого комплексу в Луїсвіллі та створила близько 4000 робочих місць, готуючись до нового етапу електрифікації. Новий електропікап, що стане флагманом цієї стратегії, повинен вийти на ринок у 2027 році з початковим цінником близько $30 тис. З огляду на поточні ціни на електромобілі в Північній Америці, така пропозиція може суттєво вплинути на ринок середньорозмірних пікапів.

