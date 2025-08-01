Електрокросовер за $10 500: BYD представила Yuan Up Pilot

BYD Yuan Up Pilot / BYD

На тлі відзначення 1,5 млн проданих авто, компанія BYD оголосила про запуск нового електрокросовера Yuan Up Pilot. Це буде найдоступніша модель у лінійці — ціна стартує з $10,5. Це приблизно на 25% дешевше, ніж попередні модифікації Yuan Up, які раніше коштували від $14 тис. до $16,7 тис.

Новий електромобіль BYD Yuan Up Pilot має такі самі розміри, як і дорожчі версії: 4310 мм у довжину, 1830 мм у ширину та 1675 мм у висоту. За розмірами він приблизно такий самий, як у Hyundai Kona. Однак задля здешевлення довелося пустити під ніж батарею. Нову модель оснастили фірмовим акумулятором BYD Blade місткістю 32 кВт·год, що забезпечує запас ходу до 301 км за циклом CLTC. Для порівняння, три інші версії Yuan Up мають батарею місткістю 45,12 кВт·год і запас ходу до 401 км.

Силова установка містить передній електромотор з максимальною потужністю 70 кВт (94 к.с.) та піковим крутним моментом 180 Нм. Час розгону від 0 до 100 км/год становить 12 секунд. Зарядка батареї від 30% до 80% займає 30 хвилин.

Додатково задля зниження ціни у Yuan Up Pilot відмовилися від фірмової системи допомоги водієві God’s Eye, яку BYD раніше інтегрувала у свої авто без додаткової оплати. У дорожчих версіях цієї моделі є щонайменше система автономного керування рівня C. А от преміальні серії, як-от Denza та Yangwang, отримують рішення класів A і B — це вже набагато розумніші “мізки”.

А от салон залишився сучасним і не зазнав змін. Тут є 10,1-дюймовий центральний дисплей з “плаваючим” дизайном і 8,8-дюймова цифрова панель приладів. Усе це працює під керуванням системи DiLink 50, яка підтримує голосове керування та підключення до смартфонів.

Чому це важливо?

Останні дані свідчать, що продажі серії Yuan просіли: у травні на 21%, у червні — на 29% у порівнянні з аналогічними періодами минулого року. У відповідь BYD вирішила зробити хід у бік доступнішої моделі, зменшивши ціну, але зберігши ключові риси.

Це може означати перегляд стратегії компанії — менше ставок на надлишкові технології, більше — на досяжність для ширшої аудиторії. Тим більше, що Yuan Up продається за кордоном під назвою Atto 2, і така бюджетна версія може значно посилити позиції BYD на міжнародних ринках.

До речі, лише минулого тижня BYD презентувала ще один електрокросовер — Sealion 06 EV за ціною від $21 тис. Компанія активно розширює портфель моделей, і схоже, збирається серйозно тиснути як у бюджетному, так і в середньому сегменті електромобілів.

Джерело: electrek, carnewschina