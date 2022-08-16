Фотогалерея дня: київський «Сільпо» в стилістиці S.T.A.L.K.E.R.

Опівдні 16 серпня, як і планувалося, у Києві відкрився новий дизайнерський магазин «Сільпо» у стилістиці всесвіту S.T.A.L.K.E.R. — з його оформленням одній з найбільших українських мереж продовольчих супермаркетів допомагала одна з найвідоміших українських геймдев-студій GSC Game World. Очікувано після відкриття мережу заповнили численні світлини різних декорацій та елементі, зроблені першими відвідувачами закладу. І це, безперечно, один з головних претендентів на титул «колаб року». Зібрали для вас кілька найбільш показових фото, які дозволяють отримати уявлення щодо оформлення магазину та перейнятися атмосферою.
Київський «Сільпо» в стилістиці S.T.A.L.K.E.R. — Фотогалерея
Як зазначає Telegram-канал S.T.A.L.K.E.R. NEWS UA, серед перших відвідувачів магазину також були працівники GSC Game World. Магазин знаходиться за адресою вул. Березнева, 12А поряд з житловим комплексом «Комфорт-Таун». Найближчі станції метро — Лівобережна та Дарниця.
У Києві з’явиться «Сільпо» у стилі S.T.A.L.K.E.R. — новий тематичний магазин почне працювати відзавтра
- Це вже не перший магазин «Сільпо» в цікавій ігровій стилістиці — у листопаді 2020 року у Львові з’явився такий у стилі GTA San Andreas.
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- Станом на кінець липня 2022 року мережа «Сільпо» включала понад 100 тематичних дизайнерських супермаркетів і 4 делікатес-маркети Le Silpo, кожен з яких має власний дизайн.
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- S.T.A.L.K.E.R. 2 очікується у 2023 році — гра не отримає російської локалізації (це принципова позиція українських розробників).