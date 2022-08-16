Фотогалерея дня: київський «Сільпо» в стилістиці S.T.A.L.K.E.R.

Опівдні 16 серпня, як і планувалося, у Києві відкрився новий дизайнерський магазин «Сільпо» у стилістиці всесвіту S.T.A.L.K.E.R. — з його оформленням одній з найбільших українських мереж продовольчих супермаркетів допомагала одна з найвідоміших українських геймдев-студій GSC Game World. Очікувано після відкриття мережу заповнили численні світлини різних декорацій та елементі, зроблені першими відвідувачами закладу. І це, безперечно, один з головних претендентів на титул «колаб року». Зібрали для вас кілька найбільш показових фото, які дозволяють отримати уявлення щодо оформлення магазину та перейнятися атмосферою.

Київський «Сільпо» в стилістиці S.T.A.L.K.E.R. — Фотогалерея

Як зазначає Telegram-канал S.T.A.L.K.E.R. NEWS UA, серед перших відвідувачів магазину також були працівники GSC Game World. Магазин знаходиться за адресою вул. Березнева, 12А поряд з житловим комплексом «Комфорт-Таун». Найближчі станції метро — Лівобережна та Дарниця.