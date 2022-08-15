У Києві з’явиться «Сільпо» у стилі S.T.A.L.K.E.R. — новий тематичний магазин почне працювати відзавтра

Мережа продуктових супермаркетів «Сільпо» виділяється серед інших, зокрема дизайнерськими магазинами на ту чи іншу тематику — і ось сьогодні компанія анонсувала відкриття нового такого магазину у Києві, який стилізовано під відому українську ігрову франшизу S.T.A.L.K.E.R. Його відкриття «Сільпо» анонсувала стилізованим роликом на офіційній сторінці у Facebook.

Новий сталкерський «Сільпо» чекатиме відвідачів вже відзавтра (відкриття о 12:00) на вул. Березневій, 12а поряд із житловим комплексом «Комфорт-Таун».

«Для нас це важлива подія і своєрідний символ життєздатності українців, тому і концепт оформлення дещо про це. І взагалі вся робота над відкриттям супермаркету була про це» із тексту анонсу «Сільпо»

Ідея створити магазин «Сільпо» в стилі S.T.A.L.K.E.R. з’явилася у команди ще влітку минулого року, а оформлення розробили у співтворчості з однодумцями зі GSC Game World. Попри повномасштабне вторгнення рф у «Сільпо» зуміли знайти необхідні ресурси та реалізувати проєкт — команда зібрала обладнання, яке евакуювали з інших «Сільпо» та перевезла все необхідне у цей новий та майже готовий супермаркет.

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Щоб скорегувати очікування, адміністрація попереджає, що мутантів та аномалій немає, а деякі артоб’єкти не встигли завершити — їх обіцяють закінчити вже після перемоги.

Станом на кінець липня 2022 року мережа «Сільпо» включала понад 100 тематичних дизайнерських супермаркетів і 4 делікатес-маркети Le Silpo, кожен з яких має власний дизайн. Щодо S.T.A.L.K.E.R., раніше GSC GameWorld перенесла S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2023 рік і після червневих анонсів розробників в межах розширеної презентації Xbox новин про гру більше не було.