banner
Новини Технології 13.09.2025 comment views icon

Фотомаркетинг Apple iPhone 17: чому три дорівнює восьми та що таке "оптична якість"

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Фотомаркетинг Apple iPhone 17: чому три дорівнює восьми та що таке "оптична якість"
Камери iPhone 17 Pro / Apple

Apple традиційно робить гучні заяви про камери у своїх нових iPhone. Цього разу компанія стверджує, що три основні камери iPhone 17 Pro дорівнюють “восьми професійним об’єктивам у вашій кишені”, а єдина тильна камера iPhone Air нібито замінює чотири. Але що стоїть за цими цифрами?

iPhone Air отримав лише одну основну камеру на задній панелі — 48-мегапіксельний сенсор з об’єктивом, що пропонує еквівалент фокусної відстані 26 мм та світлосилу f/1.6. Це той самий модуль, що використовується в стандартному iPhone 17, який додатково має ще й надширококутний (0,5x) модуль. У випадку iPhone 17 Pro та Pro Max застосовано схожий, але не ідентичний модуль: 48 МП сенсор з фокусною відстанню 24 мм та світлосилою f/1.78. До нього додається надширококутна камера та телефото модуль з 4-кратним зумом.

Apple на презентації показала, що один модуль iPhone Air може працювати як об’єктиви з еквівалентною фокусною відстанню 26 мм, 28 мм, 35 мм та 52 мм. Але тут є нюанс: при переході до 52 мм (2-кратний зум) роздільна здатність знижується до 12 МП. Для режимів 28 мм і 35 мм використовується обчислювальна фотографія. У випадку 28 мм формується знімок у 24 МП з кількох 12-мегапіксельних кадрів у поєднанні з одним 48-мегапіксельним. Для 35 мм використовується центральна частина сенсора на 48 МП, також з виходом у 24 МП.

Фотомаркетинг Apple iPhone 17: чому три дорівнює восьми та що таке "оптична якість"
Зразок зображення чотирьох “об’єктивів” iPhone Air / Apple

iPhone 17 Pro отримав офіційно три модулі, але Apple називає їх “вісім професійних об’єктивів” (торік в iPhone 16 Pro було заявлено сім). Логіка приблизно така: основна камера дає чотири варіанти еквівалентних фокусних відстаней (24 мм, 28 мм, 35 мм, 52 мм). Далі йде 48 МП телефото модуль із 4-кратним зумом (100 мм, f/2.8) та можливістю робити знімки із 200 мм еквівалентом (8-кратний зум), але з пониженням роздільної здатності до 12 МП. Третій модуль — 48 МП надширококутний (13 мм, f/2.2). Він же використовується і для макрозйомки, і Apple позиціює цей режим як окремий “об’єктив”, адже результат суттєво відрізняється від стандартного знімка.

Фотомаркетинг Apple iPhone 17: чому три дорівнює восьми та що таке "оптична якість"
Інший зразок Apple з її презентації, що демонструє “вісім об’єктивів” iPhone 17 Pro / Apple

Важливо уточнити: всі ці варіанти Apple називає “оптична якість”, але насправді йдеться про комбінацію фіксованої оптики й програмної обробки. Справжній оптичний зум означає зміну фокусної відстані завдяки рухомим елементам усередині об’єктива, а не цифрове кадрування або обчислювальні алгоритми. Тож у випадку iPhone правильніше говорити про імітацію різних фокусних відстаней, а не про традиційний оптичний зум.

Apple не вперше вдається до маркетингової “математики”, де кількість об’єктивів чи можливостей звучить переконливо на презентації, але викликає запитання у фахівців. Як показала практика, фізична оптика все одно дає якісніший результат, ніж програмні рішення. Прикладом є порівняння Google Pixel 10 Pro з його ШІ-можливостями та професійної камери Nikon із великим діапазоном оптичного зуму: у деяких випадках смартфон справляється добре, але в серйозній фотографії фізичний об’єктив все ж залишається незамінним.

Заяви Apple про “чотири” чи “вісім” об’єктивів в нових iPhone насправді варто розуміти як маркетинговий спосіб показати різні фокусні відстані та режими зйомки, доступні завдяки поєднанню сенсорів і програмних алгоритмів. Для користувача це означає більшу гнучкість у фото й відео без необхідності носити окрему камеру з кількома об’єктивами. Водночас очікувати від смартфона справжнього оптичного зуму і відповідної якості, як у професійних камерах, не варто.

Джерело: The Verge

Популярні новини

arrow left
arrow right
Google представила Pixel 10 Pro Fold за ціною від $1799 — потужний, міцний та яскравий, але у жовтні
Докстанція перетворює Apple Mac mini на вінтажний Mac
Новий патент Apple: "Зігніть монітор, ви неправильно на нього дивитеся"
Офіційні рендери Xiaomi Redmi 15 — дві версії, 7000 мАг, від $215
Відео двох iPhone 17 Pro Max у нових кольорах
Apple отримає виключення: Трамп анонсував 100% мито на ввезення чипів
Apple представить iPhone 17 у вівторок, 9 вересня
Дуже дорогі ваги: застосунок для Apple MacBook дозволяє зважувати на тачпаді предмети до 3,5 кг
"Просто змініть телефон": тизер Google Pixel 10 висміяв затримку ШІ в Apple, інсайдери додали вигляд Pro з усіх боків
Apple iPhone Air та AirPods Pro 3: аудіосюрпризи, про які варто знати
Samsung Galaxy Fold7 витримав пісок, вогонь та згинання значно краще за попередника
Apple переходить на GPT-5 в iOS 26, iPadOS 26 та macOS Tahoe 26
Apple iPhone тепер касовий апарат — Monobank запускає «Термінал у смартфоні» для iOS
Власники iPhone безтурботніші, ніж користувачі Android, і нехтують безпекою, — дослідження
Xiaomi 15T Pro з'явився на відео разом з основними характеристиками
Samsung Galaxy S26: все, що відомо про серію на цей час
Вибух Redmi Note 13 Pro: Xiaomi відмовила в гарантійній заявці
Ціни та всі кольори Google Pixel 10 і Apple iPhone 17 з'явилися у мережі
Apple iPhone 17 Pro отримає 8x зум, ще одну кнопку та професійний застосунок, — інсайдер
Apple зможе врятувати виробництво Intel у цікавий спосіб
Порівняння Apple iPhone 17 Pro та 16 Pro: що нового з’явилося
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати