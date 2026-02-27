Функція "антишпигун" проти захисної плівки: що краще працює в Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

На презентації Samsung Galaxy Unpacked 2026 представили “антишпигунську” функцію Privacy Display для флагмана S26 Ultra. На ринку давно існує схожа спеціальна захисна плівка давно, однак чи краще вона?





Оглядачі Android Authority порівняли функцію зі спеціальною плівкою, і результати виявилися неоднозначними. Якщо коротко, то плівка краще ховає екран від сторонніх, але в користуванні сам смартфон без неї відчувається значно комфортніше.

Privacy Display — це апаратна функція ексклюзивно для S26 Ultra, яка керує тим, як світло розсіюється на пікселях дисплея. Для експерименту журналісти наклеїли дорогу фірмову плівку на Galaxy S25 Ultra та почали порівнювати обидві моделі.

За результатами тесту плівка справді ефективніше приховує вміст екрана від поглядів збоку. Вона сильніше обмежує кути огляду, щоб стороннім було складніше розгледіти зміст на екрані. Але в повсякденному житті перевагу віддали Privacy Display. Матова текстура плівки погіршує ковзання пальця по склу, тоді як “чистий” екран смартфона відчувається набагато приємніше. Окрім цього, плівки зазвичай затемнюють дисплей, що впливає на перегляд відео, фото та загальну яскравість.





Ще один важливий момент — гнучкість. Плівку неможливо “вимкнути”, вона працює постійно і змушує враховувати мінуси, поки її не знімуть повністю. Privacy Display налаштовується вручну, тому функцію можна вимкнути в будь-який момент, активувати лише для окремих застосунків або навіть до певних зон екрана.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Galaxy S26 Ultra позиціонується як флагман з 6,9-дюймовим 10-бітним дисплеєм, чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy та інструментами конфіденційності. Саме Privacy Display — одна з ключових новинок. Функція реалізована на апаратному рівні, тому вона не з’явиться в інших існуючих моделях, навіть у базових Galaxy S26 і S26 Plus. Поки що це залишається ексклюзивом для флагмана від Samsung.