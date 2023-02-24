Geely запускає Galaxy — нову лінійку електромобілів преміум-класу для конкуренції з Tesla та BYD

Нова лінійка Galaxy включатиме 7 моделей, першим на ринку з’явиться електричний гібридний кросовер L7 — у другому кварталі 2023 року.

Geely, один з найбільших китайських автовиробників, вже має набір електробрендів, включаючи лінійку Zeekr, запущену у 2021 році. Zeekr мала хороший старт — у 2022 році було продано понад 20 тисяч моделей 001.

У новій лінійці Galaxy буде представлено дві серії: L — для гібридних авто (включаючи позашляховик L7 та седан L6) та E — для електромобілів. Geely каже, що працює над вдосконаленими гібридними двигунами та автономною технологією водіння.

Заснована мільярдером Лі Шуфу, Geely також контролює набір міжнародних брендів автомобілів, включаючи Lotus, шведський Volvo та Polestar, малайзійський Proton та Lynk & Co. На електромобільному ринку Китаю на компанію припадає 5,4% продажів — вона займає четверте місце у відповідному рейтингу, де її випереджають BYD, SAIC Motor та Tesla.

У 2022 році продажі Geely були нижче прогнозованих — 1,43 млн авто (включно з авто з ДВЗ) проти 1,65 млн.

Джерело: Bloomberg