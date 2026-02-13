Геймерські навушники Sony INZONE H9 II в Україні: 30 годин автономності за 17,5 тис. грн

Навушники Sony INZONE H9 II

Sony повідомила про початок продажів в Україні нових навушників: геймерської гарнітури INZONE H9 II та внутрішньо канальної моделі IER-EX15C з роз’ємом USB-C.





Sony INZONE H9 II

Sony INZONE H9 II — це флагманська модель для тих, хто проводить у грі багато годин. Sony створювала цю новинку разом із кіберспортивною командою Fnatic. Гравці допомагали налаштовувати звук, перевіряли посадку, радили, як краще розмістити кнопки та LED-індикатори. Компанія врахувала ці побажання в фінальній версії.

INZONE H9 II отримала драйвери від бездротових навушників серії WH-1000XM6. Як заявляє виробник, гарнітура передає весь діапазон звуків — від тихих кроків суперника до глибоких басів під час вибухів чи саундтреку. Мікрофон тут кардіоїдний, на регульованій штанзі. Він “ловить” голос перед собою і відсікає сторонні звуки. Sony додала ШІ-фільтрацію шуму та широку смугу передавання, щоб голос звучав природніше.





У комплекті постачання є USB-C адаптер для з’єднання на частоті 2,4 ГГц із наднизькою затримкою. Гарнітура також підтримує одночасне підключення через LE Audio та Bluetooth, тож можна грати й паралельно залишатися на зв’язку.

Вбудована в Sony INZONE H9 II батарея дозволяє гарнітурі працювати до 30 годин без підзарядки. А за 5 хвилин заряджання пристрій набирає достатньо енергії, щоб працювати протягом години. При цьому вага новинки становить 260 грамів. Оновлене наголів’я розподіляє навантаження рівномірно, тому голова не втомлюється навіть після багатогодинної сесії. У комплекті є м’який чохол для зберігання й транспортування.

Гарнітура Sony INZONE H9 II вже продається в Україні за рекомендованою ціною 17 499 грн.

Sony IER-EX15C USB-C

Водночас Sony IER-EX15C USB-C — це прості дротові навушники. Ця модель виконана у формфакторі внутрішньоканальних навушників та підключається до джерела звуку через роз’єм USB-C. Вона підійде для невибагливих користувачів, хто хоче підключити навушники до смартфона, планшета чи ноутбука й одразу слухати — без налаштувань і заряджання.

Усередині розмістився компактний 5-мм динамік. На кабелі є пульт керування: можна змінювати гучність, ставити музику на паузу, вимикати мікрофон або відповідати на дзвінки, не дістаючи телефон. Кабель має рифлену поверхню, щоб менше плутався, а регулятор довжини допомагає тримати все акуратно. У комплекті доступні три розміри гібридних силіконових амбушур для зручної посадки.

Навушники Sony IER-EX15C USB-C доступні в чорному, білому, синьому та рожевому кольорах. Рекомендована ціна в Україні становить 789 грн.